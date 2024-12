A szó szerinti vihart az a szeptemberi ciklon jelentette, mely miatt fecskék tömegei rekedtek a Balaton környékén, és a hirtelen, több napos extrém hidegben aztán a madármentők erőfeszítései ellenére milliós számban pusztultak el a madarak. Ekkor indult az átvitt értelmű égzengés is, hiszen feljelentés miatt a „fecske apokalipszis” kellős közepén hatósági személyek toppantak be a zalai madarászok által üzemeltetett fenékpusztai madárgyűrűző állomásra, hogy a törvény betűjének érvényt szerezzenek. E fellépésnek a következménye volt, hogy az MME helyi csoportjának korábbi elnöke, Benke Szabolcs lemondott, s érkezett Fehér Csaba Endre.

Fehér Csaba Endre másodszor lett az MME zalai csoportjának elnöke

Fotó: Varga Andor

Közös a felelősség, véli Fehér Csaba Endre

- Mit gondol a gyűrűzőállomás körül kialakult helyzetről?

- A fenékpusztai bázis negyven éve működik és hatalmas érték: a helyi csoport számára, az egész egyesület szempontjából, de talán a globális természetvédelmet, vagy az ornitológia tudományát is említhetném "haszonélvezőként" - kezdte Fehér Csaba Endre. - A négy évtized alatt zajlott gyűrűzés alatt rengeteg adattal gazdagították és gazdagítják a tudományt az itt tevékenykedett és ma is munkálkodó madarászok. Természetes fejlemény volt, hogy a lakosság egy idő után a sérült és beteg madarakat ide hozta, hiszen – gondolhatták - ki más segíthetne rajtuk, ha nem a madarászok? A természet védelme, ezen belül a madármentés állami kötelezettség, amit a mi civil szervezetünk kvázi átvállalt és hosszú éveken át végzett. Hogy milyen színvonalon, azt jól érzékelteti, hogy több természetvédelemmel foglalkozó honlapon még azon az emlékezetes szeptemberi napon is ott volt a felhívás: aki sérült madarat talál, Fenékpusztára vigye. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy a szükséges infrastruktúra és a folyamatos állatorvosi felügyelet nem állt rendelkezésre a bázisunkon, tevékenységünk nem felelt meg mindenben a törvényi előírásoknak. Úgy gondolom, abban, hogy a helyzet idáig fajult, minden szereplőnek van felelőssége, így a rendezést is együttműködéssel kell megvalósítani.