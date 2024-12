November végén kellemetlen hírrel szembesültek a német munkavállalók, ugyanis ahogy arról hírt adtunk, a Robert Bosch (ROBG.UL), a világ legnagyobb autóalkatrész-beszállítója mintegy 10 ezer alkalmazottja munkaidejét és fizetését csökkenti Németországban. A legtöbb németországi telephelyen a 38 vagy 40 órás szerződéssel rendelkező alkalmazottak munkaideje 35 órára csökken. A német autószektor lassulása szintén megrázta a Volkswagent (VOWG_p.DE), és a Mercedes (MBGn.DE) is határozott költségcsökkentést ígért. A Reuters hírportál rámutatott a német autószektor előtt álló kihívásra, ami a gyenge kereslet és az olcsóbb kínai riválisok versenye miatt alakulhatott ki.

A Robert Bosch mintegy ötezer alkalmazottját küldi el. Forrás: ZH

Mire számíthatunk Zalában? Válaszolt a Bosch Magyarország

Megkerestük a Bosch Magyarországot is, ugyanis arra voltunk kíváncsiak, hogy ez vajon begyűrűzik-e a hazai piacra, illetve milyen kilátásai vannak a zalaegerszegi kutatóközpontnak. A Bosch Magyarország válaszát változatlanul közöljük:

"Ahogy más iparági szereplők, úgy a Bosch csoport számára is komoly kihívást jelent a globális megrendelésállomány csökkenése. Ennek hátterében a fokozódó globális verseny, az új technológiai fejlesztések lassulása és a piaci környezet átalakulása áll. Ennek megfelelően nemzetközi szinten folyamatosan vizsgáljuk a meglévő struktúráink és működési folyamataink átalakításának lehetőségét. Magyarországon a kihívások ellenére továbbra is az a célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben – átképzési programokkal, munka-átcsoportosításokkal – támogassuk a vállalatcsoport működését. A beruházás befejeződött Zalaegerszegen, a magyarországi Bosch csoport zalaegerszegi kampuszának épületei az előzetes terveknek megfelelően elkészültek, a cégcsoport 2024.11.01-vel megnyitotta kapuit a munkatársak számára. A vállalat a ZalaZONE-t továbbra is használja vezetéstámogató rendszerek tesztelésére" – írja válaszában a Bosch Magyarország.

A témára még várhatóan visszatérünk. A sokak által kedvelt Bosch egyébként termékeivel 1898 óta van jelen Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi kft.-ből mára jelentős cégcsoport lett. A Zalaegerszegi kutatóközpont alapkövét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében rakták le két évvel ezelőtt.