Az ünnepi alkalommal a Musica Antiqua Együttes lépett a templomot színültig megtöltő közönség elé, s repertoárjának gyöngyszemeiből válogatott, illetve karácsonyi dallamokat adott elő, kiegészülve azokkal a ma már egyetemet végzett művészekkel, akik hajdan a zenekarban kezdték zenei pályájukat. A református gyülekezet tagjai s a vendégek áhítattal hallgatták az ünnepi muzsikát.

A református gyülekezet élteti a zenei sorozatot, a századik hangversenyen Varga Endre, a Musica Antiqua művészeti vezetője „kalauzolta” a vendégeket

Fotó: PBÁ

A református gyülekezet remek házigazda

A hajdani ötletgazda személyesen nem tudott jelen lenni a jubileumi koncerten, de levelében felelevenítette a kezdeteket, arra is emlékeztetve: a protestáns templom méltó s ideális helyszíne e zenei sorozatnak, amely nagyon sok hévízinek és ide látogatónak nyújtott már felemelő zenei élményt.

Inspiráló miliő

Varga Endre, a Musica Antiqua művészeti vezetője és karnagya kiemelte: a templomi miliő abszolút inspiráló, éppen ezért az ünnepi alkalmon felváltva játszottak egyházi muzsikát és barokk zenét, „s a vastapsból ítélve ez a közönségnek is tetszett, és nekünk is élményt adott”.

Péntekné Vizkelety Márta: A zene örömöt ad, felemel bennünket Istenhez

Fotó: PBÁ

Best of-válogatás

– A kisebbekkel tudtunk csak próbálni, vendégművészeink némelyike ma érkezett, de repertoárunkat mindannyian jól ismerik, s ez semmiféle gondot nem okozott. Negyvenhat év van az együttes mögött, s ez az alkalom egyfajta best of-válogatás volt, de új dalokat is játszottunk – fogalmazott Varga Endre.

Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor leszögezte, máig hálásak Varga Csillának, aki 2013 januárjában elindította, majd sok éven át szervezte a Viva la Musica koncertsorozatot.

A jubileumi hangversenyen felváltva játszottak egyházi muzsikát és barokk zenét

Fotó: PBÁ

Folytatódik a sorozat

– Mi pedig folytattuk a hagyományt, és így jutottunk el 12 év alatt a századik koncerthez. Ez számunkra nagy öröm, hisz az egyház mindig is fontosnak tartotta a kultúra felkarolását, de mondhatom úgy is: az egyház és a kultúra a kezdetektől összefonódott. Hévízen pedig komoly igény van erre, hiszen az itt élők és az ide látogatók is nagyon szeretik a zenét, a kultúrát, az éneket – mondta a lelkész.

Péntekné Vizkelety Márta kijelentette, a sorozat folytatódik, már jelentkezett is egy zenekar s egy kórus, amely szívesen fellépne Hévíz protestáns templomában, és jövőre is szeretnének majd vendégül látni országosan ismert előadót.