Több mint 400 óvodás várta kedden a városi Mikulás érkezését a Kanizsa Arénában. A programot a Napsugár duó koncertje nyitotta, karácsonyi hangulatú zenékkel és mozgásos játékokkal igyekeztek megalapozni a hangulatot. A gyerekek végigugrálták és tapsolták a fellépést. Majd megérkezett piros palástban és pásztorbottal az ősz szakállú Mikulás, a puttonyában sok finom szaloncukorral és még egy kifesthető hátizsákot is hozott. A gyerekek nagyon örültek a néhány nappal korábban Nagykanizsára érkezett Mikulásnak, és megígérték neki, hogy szépen kipucolt csizmákkal várják december 6-án is. Mindegyik óvodás szívesen bújt a piros ruhás ajándékosztóhoz és persze sok fénykép is készülhetett a nagy találkozásról.