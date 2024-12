A magyar oldalon ugyanis igen nagy félelem és ebből kifolyólag nagy elővigyázatosság uralkodott. Az orosz őrök már jelezték a magyar raboknak, hogy Rákosi nem akarja őket fogadni. Az indok valósnak bizonyult: mit kezdjenek Magyarországon ezekkel a „fasiszta” elemekkel? Ezért hosszú előkészületek után Magyarországon felállt a rabok fogadására egy kormánybiztosság, melynek elsődleges feladata a rabok előéletének, az elítélés okának, számának stb. feltérképezése volt. A jelentések mindegyike megerősítette veszélyességüket, általában a diverzáns jelzőt használva, s kivétel nélkül bűnösnek titulálták őket. A fogadásuk előkészítésére számos csoportot hoztak létre: operatív, adminisztratív, prioráló, gazdasági, orvosi, KEOKH (Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság) csoport. A fogadásba bekapcsolták a rendőrséget, a fogadószemélyzet minden tagjáról, megbízhatóságáról részletes leírást közöltek.

A magyar határon az Államvédelmi Hatóság, a karhatalom emberei várták a hazatérőket, szigorú körülményeket teremtve. Élükön Ladvánszky Károllyal (1928-2014), aki sajátos, de tipikusnak mondható életutat futott be a kommunizmus, majd a szocializmus idején. Ladvánszky ugyanis a kommunista rendszer feltétel nélküli kiszolgálója lett 1945 után. Az eredetileg hentes- és mészárossegéd fiatal a rendőrség kötelékébe lépett, elvégezte a kötelező politikai iskolákat, majd 1952-ben már a Belügyminisztérium Titkárságát vezette. 1956-ban a salgótarjáni sortűz levezénylője, majd a szocializmusban már belügyminiszter-helyettes lett.

A Gulag-múzeum Moszkvában Fotó:Shutterstock

A hazatérő rabokat Nyíregyháza-Sóstón fogadták, november 20-án először fertőtlenítették, ruhával, élelemmel látták el őket, a betegeknek hat hónapig ingyen orvosi ellátást biztosítottak. Ezt követően egyenként behívattak őket a parancsnokságra, mindenkinek nyilatkoznia kellett, hogy hova szeretne hazatérni. A címeket időközben leellenőrizték, az 1945 utáni erőszakosan gerjesztett (kitelepítések, internálások stb.) lakóhelyváltozások miatt sokaknak új címeket jelöltek meg. Közben a jelentések tanúsága szerint mindenkit részletesen megfigyeltek, dokumentálták előéletüket, sajnos többeket be is szerveztek közülük. Természetesen a vizsgálatok és az adminisztratív részletek tisztázása mellett a megérkező rabok már az első napon megkapták az ideológiailag átszőtt és burkoltan fenyegető hangú utasítást, Ladvánszky Károlytól, aki beszédet mondott a megérkezőknek. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy szenvedéseik oka az, hogy valóban bűnt követtek el, de ezt most Magyarország megbocsátja nekik. A beszédben kitért arra is, hogy az, ami velük történt, nem tartozik a nyilvánosságra, tehát ne beszéljenek róla soha, sehol, senkinek. A rabokkal kérdőívet töltettek ki, melyben rákérdeztek elítélésük okára. Mivel az egykori rabok nagy része üresen hagyta ezt a kérdőíves részt, ezért felszólították őket, hogy újra töltsék ki és írják rá büntetésük idejét, paragrafusát. Az állambiztonsági jelentésekben jelezték, hogy a rabok nem ismerik el bűncselekményüket, szemléletük ellenséges, alapvetően szovjetellenesek és egyáltalán nem ismerik Magyarország jelenlegi helyzetét. Visszatérő elem volt az állambiztonsági iratokban a különösen veszélyes elemek jelzése.