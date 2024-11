Hantos Ferenc mosolyogva arról is beszámolt, hogy Zalásnak lenni anno olyan volt, mint most celebnek lenni: járták a világot, nyerték a díjakat, miközben az utcán, buszon, lépten-nyomon megismerték őket. Mint mondták, a néptánc máig a vérükben, ha nem is mindig a lábukban van. A Zalai Táncegyüttes közösségéhez tartozni felemelő és ajándék.