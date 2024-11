... Egyelőre nem tudni, pontosan mikor keletkezhetett a tűz, mindenesetre a katasztrófavédelem ügyeletére néhány perccel délután két óra előtt érkezett riasztás. A mentési munkálatokat az egerszegi tűzoltók kezdték meg, ám hamarosan Lentiből, Nagykanizsáról, Keszthelyről, Körmendről, Sárvárról és Szombathelyről is érkezett segítség. Egy tűzoltó még kora délután megsérült, a hivatalos tájékoztatás szerint a térdét ütötte be, őt szirénázó mentőautó szállította el a helyszínről. Fél négy körül már sűrű, fekete füst gomolyog a környéken, a hűtőház előtti parkolóban öt-hat kamion mellett is tanácstalan sofőr álldogál. Egyikük például Pápáról hozott több tonnányi húst, ám mivel nem tudják fogadni a szállítmányt, kénytelen visszafordulni. Budai Zoltán, az rt. vezérigazgatója néhány percre kijön a kapu elé, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire, de lapunknak csak annyit mond: egy 20x70-es hűtőterem ég. Nem tudni, mi okozta a tüzet, s valószínűleg jelentős az anyagi kár.” (Zalai Hírlap, 2004. augusztus 25.)

A tüzet egy hét, pontosabban 169 óra elteltével sikerült eloltani. A Zalai Hírlap folyamatosan beszámolt a mentési munkálatokról és a veszteségről: „Az oltásban 13 hivatásos önkormányzati és 1 önkéntes tűzoltóság 11 gépjárműfecskendővel, 21 különleges szerrel (magasból mentő) vett részt. Augusztus 25-én a létszámuk elérte a 78 főt. Az oltáshoz használt gépek 1,1 millió forint ára üzemanyagot füstöltek el. Megmentett épületrészek: 8300, lebontandó: 9600 négyzetméter. Megmentett áru: 300 tonna, hűtésére óránként 2 mázsa szén-dioxidot használnak. Az egerszegi tűzoltók egyszer használatos védőeszközeinek pótlására, fertőtlenítésre, védőitalra, gépek üzemeltetésére 1,78 millió forintot költöttek. Tönkrement eszközeik pótlása 15 millió forintba kerül. Tegyük hozzá, eddig, mert a munkálatokban részt vevő többi tűzoltóság kiadásai még nem ismertek.” (Zalai Hírlap, 2004. szeptember 4.)

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat.