November 27-e a véradók napja Magyarországon, ennek kapcsán sokszoros véradókkal beszélgettünk arról, hogyan csöppentek bele és maradtak a véradás világába, s miért fontos számukra, hogy vérüket adják másoknak, másokért.

Tornyos László szervezett és irányított véradásokon is részt vesz. Szerinte többen kellene, hogy önzetlenül vérüket adják és ezzel segítsenek másokon

Fotó: Korosa Titanilla

Zala vármegyében, Lenti térségében is többen vannak, akiket e téma kapcsán megszólíthatunk. Ez alkalommal három olyan véradóval beszélgettünk – együttműködve a Vöröskereszt területi szervezetével – akik közelítik, illetve el is haladták a századik alkalmat.

Vérüket adják s mi sem természetesebb ennél

A zalabaksai Tornyos László 108-szor nyújtotta már a karját, s erről olyan természetességgel beszél, mintha az élet egyik magától értetődő dolga lenne, s folytatja ezután is.

- Szüleim is véradók voltak, én is már 18 éves korom óta, mintegy 40 éve vagyok véradó és plazmát is adok – kezdte. - Úgy gondolom, hogy minden egészséges embernek kellene vért adnia, nem beszélve arról, hogy a véradás egyfajta kontroll, hiszen míg vesznek tőlem vért, addig tudom, hogy egészséges vagyok.

Hozzátette, hogy a véradók közössége jó csapat, sajnálja, hogy a fiatalok nehezen kaphatók erre és különféle kifogásokkal magyarázva távolmaradnak a véradásoktól.

Nehéz a környezetet "megfertőzni"

- Én is kapacitálom a környezetemben élőket, hogy szánjanak erre időt, jót tesznek vele és nem éri semmilyen kár őket, hiszen biztonságosan zajlanak a véradások – folytatta. - Meglátásom szerint problémát jelent, hogy erre sem jut idő, a munkahelyekről sem szívesen engedik el az embereket vért adni, így aki adna, az sem tud, ezen például érdemes lenne változtatni.

Van, hogy elég egy fotó

A szomszédos településen, Kerkabarabáson élő Vadász Marianna 94 alkalommal adott már vért. Ő sem ma kezdte, s volt, aki példát mutatott neki.

- 1978 óta vagyok véradó, 18 évesen kezdtem, nálam a szülői minta volt ragadós – mondta. - Gyerekkoromban láttam egy fotót édesapámról, feltűrt ingujjal, több ember társaságában. Kérdeztem tőle, hogy hol készült a kép, és ő elmondta, hogy véradáson, és hogy mi is az a véradás. Ez annyira megfogott, hogy eldöntöttem, ha elérem a 18 éves kort, véradó leszek. Szerencse is kell, hogy az ember egészsége lehetővé tegye. Ez egy önzetlen tevékenység, nem lehet pénzért tenni. Jó érzés, mikor kapom az sms-t, hogy a véremet felhasználták, s ezzel életet mentek. Megcélzom a századik véradást is, s azáltal, hogy eltörölték a 65 éves korhatárt, el is érhetem.