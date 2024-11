Verebélyi Diána képzőművészről a tárlat gyermekeknek szóló megnyitóján Lengyák István galériavezető pedagógus beszélt. Elmondta: a Ludvig Nemzetközi Művésztelepen is bemutatkozó, szentendrei Verebélyi Diána 2021-től inkább konstruktív, szimbolikus képeket fest. Ha teheti, szobrászkodik is, hiszen szobrász, keramikus végzettsége van. Fontosnak tartja az egyéni szín- és formavilágot, amelyek alakítják az érzelmi adottságait is munkáinak. Három éve felkérésre készítette el a hazai popzenei szakma számára a Petőfi Zenei Díj 26,4 centiméter magas szobrát. A szobrot a kézbe fogható díj mintájára készítette, melyet még 2018-ban tervezett, ezt adják át mai napig a zenészeknek a díjátadó gálán. A szobor stílusa valamelyest előfutára volt a mostani konstruktív festészeti vonalának is.

A Hevesi-iskolában nyílt meg Verebélyi Diána kiállítása. A galéria enteriőrjében balról: Lengyák István, Verebélyi Diána és Holló Szabó Zsófia művészettörténész

Fotó: Szakony Attila

Verebélyi Diána: a gyerekek véleménye őszinte

Verebélyi Diána örült annak, hogy megmutathatja művészetét a nagykanizsai közönségnek. Az pedig kifejezetten nagy boldogsággal töltötte el, hogy a gyerekek a festményeit látva pozitív hangvételű, ám őszinte, kendőzetlen véleményüket is kinyilvánították.