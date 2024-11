A kérdés annak kapcsán vetődött fel, hogy az öröklés szabályainak 2025-ben életbe lépő változásairól írtunk. Akik véleményt nyilvánítottak, azoknak egy része nem vette túl komolyan a témát. Egyikük válasza a kommentelők között nagy tetszést aratott: "többször is írtam, attól függ, milyen hangulatom van". Egyszerű igen vagy nem válaszokat is kaptunk, van, aki gondolkodik rajta, más a temetéséről akar rendelkezni, de néhányan azt is megjegyezték: nincs miről végrendeletet írniuk. Mivel azonban sok a mozaikcsalád, és az élettársakra vonatkozó szabályok változni fognak, érdemes átgondolni a végrendelet elkészítését, bármilyen nehéz is az elmúlásról s az azzal kapcsolatos anyagiakról beszélni, dönteni. Ezért is ajánljuk figyelmükbe az alábbi cikket.