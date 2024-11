Nagyvaddal való ütközések során viszont olyan törésekre is számíthatunk, amelyek akár több millió forintunkba is kerülhetnek, arról nem is szólva, hogy egy szarvassal, őzzel vagy vaddisznóval történő ütközés esetén a személyi sérülés valószínűsége is nagyobb. A vadbalesetek állandó veszélyt jelentenek a közlekedőkre.

Az út menti terelőoszlopokra felszerelt prizmák is a vadbalesetek elkerülését szolgálják

Fotó: Gyuricza Ferenc

Zala köztudottan az ország egyik legerdősültebb területe, s igen gazdag vadállománnyal rendelkezik. Ami a vadgazdálkodónak jó, az nem feltétlenül kedvez a közlekedőknek. Az utóbbi időszakban ismét egyre több jelzést kaptunk vadbalesetekkel kapcsolatban, részben a hivatalos szervek – rendőrség, katasztrófavédelem tájékoztatóiból – részben a közösségi médiákból, de személyes megkeresések útján is. Ezért készítettünk egy összeállítást, amiben több oldalról is igyekszünk megvizsgálni a témát.

Hogyan kerülhetjük el a vadbaleseteket?

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy mit tehetünk a vadbalesetek elkerülése érdekében. A válasz akár egyszerű is lehetne: közlekedjünk úgy, hogy csökkentsük minimálisra a balesetek kockázatának számát. Ez azonban csak elméletben működik, de azért jó néhány hasznos tanácsot megfogadni. Ezek közül a legfontosabb, hogy ahol vad felbukkanására, ott mindig vegyünk vissza a sebességből, hiszen így több időnk marad reagálni egy esetleges vészhelyzetre. A megengedett legnagyobb sebesség sosem azt azt jelenti, hogy annyival is kell haladnunk.

Útszélen megcsillanó szempárok

Vadak felbukkanására a nap bármely szakaszában számítanunk kell, szürkületkor, éjszaka vagy hajnalban azonban jóval nagyobb annak esélye. Erdős részek közelében figyeljük folyamatosan az út két oldalát, sötétben kapcsoljuk fel a távolsági fényszórót. Így könnyebben észlelhetjük az úton vagy útszélen megcsillanó szempárokat, vagy azokat az árnyakat, amelyek a vadak mozgásáról árulkodnak. Az is sokat sejtető jel, ha az aszfaltburkolatra felhordott sarat látunk, hiszen ott nagy valószínűséggel olyan csapás keresztezi az úttestet, amin gyakrabban közlekednek vadak.

Amennyiben vadállat tartózkodik az úttesten, kellő távolságban tőle álljunk meg, s dudáljunk rá. A fényszóróba révedő vad ugyanis nem biztos, hogy látja a járművet, a hangjelzés azonban segíthet neki, hogy felismerje, honnan fenyegeti veszély. Ha a vad a járművünk elé lép, vagy átszalad előttünk az úttesten, fékezzünk erőteljesen, de ne rántsuk félre a kormányt, még akkor sem, ha úgy látjuk, hogy el fogjuk ütni az állatot! Egy út menti fának vagy a szemből érkező járműnek csapódva ugyanis sokkal súlyosabb balesetet szenvedhetünk, mint egy vadgázolás esetén. Az ütközés pillanatában azonnal lépjünk le a fékről, így nagyobb eséllyel elkerülhetjük el, hogy az állat bezuhanjon az utastérbe. A vadveszélyes szakaszokon mindig tartsunk nagyobb követési távolságot, hiszen az előttünk haladó gépkocsi bármikor hirtelen fékezésre kényszerülhet.