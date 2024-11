Felmérés a büntetésekkel kapcsolatban

A jogosulatlan úthasználatból eredő büntetésekkel kapcsolatban egy felmérés is készült a közelmúltban. Eszerint a megbüntetett válaszadók többsége úgy érezte: igazságtalanul bírságolták meg, illetve mindenkinél a figyelmetlenség vezetett a jogosulatlan úthasználathoz, de számos esetben az információhiány is hozzájárult a kifizetendő magas összegekhez. A felmérés során többek közt olyan okokat jelöltek meg a válaszadók, mint a benzinkúton elírt rendszám, az elveszett nyugta, a megyehatár tévesztése vagy a 60 perces türelmi idő lejárta. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy magas, 40 százalékot meghaladó azok aránya, akik több hónap elteltével kaptak csak értesítést a jogosulatlan úthasználatról, ezért kellett emelt pótdíjat fizetniük. Olyan is előfordult, hogy akik nem online vásároltak, azok a kidobott, elveszett nyugta már bizonyítani sem tudták, hogy volt érvényes matricájuk. Sokan azért halmozták a büntetéseket, mert jóhiszeműen azt gondolják, hogy érvényes a matricájuk, vagy nem is vették észre, hogy hibáztak, és mire megkapták az első felszólító levelet, addigra már többször is jogosulatlanul használták az autópályákat. A szakértők azt ajánlják, hogy aki csak teheti, vegyen éves országos matricát, mert ez a legbiztosabb módja annak, hogy elkerüljük az esetleges problémákat.