-A rekonstrukciós munkálatok a stájer autópálya Maribortól nyugatra eső részét, a Slovenske Konjice és Dramlje közötti szakaszt érintik. Azt a részt, amelyen a szlovén autópálya-kezelő által közreadott adatok szerint 2023-ban 52.500 jármű volt a napi átlagos forgalom, ebből a 11,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek száma mintegy 6.500-at tett ki. Az útfelújítás ideje alatt a tranzitforgalom miatt nem várható, hogy ezen járműtömeg száma számottevően csökkenjen, a sebességkorlátozások miatt a menetidő viszont biztosan növekedni fog.

Mit foglal magába az útfelújítás?

A várhatóan 2026-ig tartó útfelújítás során nemcsak a burkolatot állítják helyre, de a völgyhidakon és az alagutakban is elvégzik a szükséges karbantartást és fejlesztést, továbbá az autópályához tartozó egyes kiszolgáló épületeket is felújítanak. Mindez azt jelenti, hogy a közel két és fél éven át tartó program 13 kilométernyi útszakasz teljes rekonstrukcióját, a Pletovarje és Golo Rebro elnevezésű alagutak vízelvezető rendszereinek és belső burkolatainak felújítását, azok kényszerszellőztetési rendszereinek kiépítését, illetve menekülési útvonalainak kialakítását foglalja magába. A felújítás részeként az említett alagutakban kicserélik a kisfeszültségű villamos hálózatot és azok vezérlő rendszereit, valamint a hozzájuk tartozó műszaki berendezéseket is. Ezzel párhuzamosan több helyre zajcsökkentő kerítésrendszert telepítenek. A rekonstrukció teljes költsége így 61,6 millió eurót tesz ki.

Korlátozás, forgalomterelés várható

Szlovéniai hírforrásaink szerint a program első üteme során a Ljubljana irányába vezető pályatesten, a Slovenske Konjica csomópontjától a Golo Rebro alagút felé vezető szakaszon mintegy másfél kilométer hosszban a leállósávot újítják fel. Ezen időszak alatt – még 2024-ben – a forgalom viszonylag zavartalanul haladhat az érintett szakaszon. 2025 tavaszától azonban már olyan munkálatok is várhatóak, amelyek miatt jelentős korlátozásokra, forgalomterelésre és sebességcsökkentő intézkedésekre lesz szükség.