Mint azt Kovács Krisztián, a civil szervezet elnöke elmondta: 9 helyi vagy helyi kötődésű termelő összesen 18 itallal jelent meg az újbormustrán. A kóstolókat megelőzően Orsos Zoltán letenyei plébános áldotta meg az újbormustrára elvitt italokat, mely kapcsán arról beszélt, hogy Jézus a kánai menyegzőn borrá változtatta a vizet, s ezáltal egy magasabb minőséget adott annak. A plébános úgy fogalmazott, nekünk, embereknek is arra kell törekednünk, hogy életünkbe egy magasabb minőséget vigyünk.

Orsos Zoltán letenyei plébános megáldja az újbormustrán bemutatott italokat. Fotó: Gyuricza Ferenc

Köszöntőt mondott Simon Zoltán, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke is. Ennek során kitért arra, hogy a katolikus egyház kilenc olyan szentet ismer, amelyek valamilyen módon köze van a szőlészethez, borászathoz vagy a borfogyasztáshoz. Ezek közül időben Márton-napja van a legközelebb a szürethez, a hagyomány úgy tartja, ekkor teljesedik be a misztérium, azaz a must vagy murci november 11-én változik át borrá. Az elnök arról is beszélt, hogy egykor ahány ház, annyi szőlőbirtok volt egy-egy faluban, ma azonban már egyre kevesebben foglalkoznak a növénnyel.

A Márton-napi rendezvényen jelen volt a Bussay Pince is, illetve annak vezetője, dr. Bussay Dorottya is, ezért Simon Zoltán megemlékezett a borház alapítójáról, néhai dr. Bussay Lászlóról, akinek köszönhetően Csörnyeföld felkerült az ország borászati térképére. Mások mellett elhozta továbbá a kóstolóra borait Cseke Gábor, Magyarország korábbi sommelier bajnoka is.