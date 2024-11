A hétfő délelőtti programon elhangzottak valóban megfeleltek a valóságnak, hiszen az elmúlt héten néhány gyermek már be is lakta a Letenyei Hóvirág Óvoda-Bölcsőde részeként működő új intézményegységet, amit még az előző ciklusban kezdett el kialakítani a város önkormányzata. Vida László polgármester ennek okán a város jelenlévő korábbi alpolgármesterét, Mikóné Farkas Ildikót külön is üdvözölte, majd szólt a beruházás részleteiről. Mint mondotta: Letenyén a gyermeklétszám, valamint a normatív támogatások csökkenésének következményeként az 1990-es évek elején szűnt meg a bölcsődei ellátás, a város akkori képviselő-testülete döntött a bezárás mellett. A jelenlegi kormány családpolitikájának köszönhetően az utóbbi években viszont újra javultak a demográfiai adatok Letenyén, a születések száma növekedést mutatott, ami egy új bölcsőde létrehozására ösztönözte az önkormányzatot. Ezt a szándékot a központi törekvések is segítették.

A letenyei óvodások műsora a bölcsőde átadóünnepségén

Fotó: Gyuricza Ferenc

Országos bölcsődeépítési program

- A kormány ugyanis fontosnak tartja, hogy a vidéken élő kisgyermekes családok is igénybe vehessenek olyan szolgáltatásokat, mint a nagyobb városokban élők, ezért 2021. novemberében újabb 50 milliárd forintos bölcsődeépítési pályázatot hirdetett, melyen 3000 fős vagy annál nagyobb lélekszámú települések indulhattak – magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzat erre a programra nyújtotta be pályázatát, amely révén több mint 205 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a beruházás finanszírozására.

Vida László, Hermán Zsoltné Szunyogh Éva, a Letenyei Hóvirág Óvoda-Bölcsőde igazgatója és Bata Hajnalka az újonnan átadott bölcsődében

Fotó: Gyuricza Ferenc

Közös társadalmi felelősség

Bata Hajnalka a fentebb már említett gondolata mellett arról beszélt, hogy egy kisgyermek élete kezdeti szakaszán az otthon melege jelenti a legnagyobb támaszt, de hosszabb távon az intézményes keretek is szükségesek a neveléshez. Egy bölcsőde tehát „a közös társadalmi felelősségünk megtestesülése, amely nem téglából és habarcsból áll, sokkal inkább hitből és szeretetből, tanulásból és a jövő ígéretéből.

Márton-napi műsor az avatóünnepségen

Az átadóünnepségen – miután az Márton-napjára esett – az óvodások adtak alkalomhoz illő műsort, az épületet pedig Orsós Zoltán plébános áldotta meg.