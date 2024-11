Digitális Állampolgár mobilalkalmazás

A Digitális Állampogár (DÁP) alkalmazással 2026-ig online, a mobiltelefonnal is elintézhető szinte minden fontosabb, közigazgatást érintő ügy. Az alkalmzást nem kötelező használni.

Érdemes digitális állampolgárrá válni

Új szintre lép a Digitális Állampolgárság Program, hiszen a digitális állampolgársággal az igazolvány, az ügyintézés és az aláírás is elérhetővé válik okostelefonon, írja a Világgazdaság. A későbbiekben az állami szolgáltatásokkal és a közműszolgáltatások fizetéséhez kapcsolódó biztonságos megoldásokkal és piaci szolgáltatásokkal is kibővül a rendszer. A Digitális Állampolgár alkalmazás első funkciói szeptemberben élesedtek. A regisztrációt bármelyik kormányablakban az ügyintézők segítségével pár perc alatt elvégezhetik az állampolgárok. A regisztrált digitális állampolgárok szeptembertől a Digitális Állampolgár alkalmazás segítségével a jelenleginél sokkal egyszerűbben is be tudnak lépni az azonosítást igénylő mintegy 200 állami weboldalra, így például a magyarorszag.hu-ra, az EgészségAblakba, az eSZJA-ra, a tárhelyükre és a többi állami szolgáltatásba.

