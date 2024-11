A katasztrófavédők szerint az autóban tartott tűzoltókészülékkel haladéktalanul el kell kezdeni a tűz oltását, hiszen tapasztaltuk szerint többségében alig néhány perc elteltével teljesen kiég a jármű, így szinte ez az egyetlen esély a jármű megmentésére. Persze azt is írták, hogy bár ez a személygépkocsikban nem előírás, célravezető, így akinek lehetősége van rá, tartson ilyet az autójában. A kezdeti tűz megfékezésére alkalmas, és nem is foglal nagy helyet. Amennyiben rendelkeznek a sofőrök ilyen tűzoltókészülékkel, akkor akár az autó teljes kiégését is megakadályozhatják. Ha a jármű motorterében csapnak fel a lángok, akkor nem árt az óvatosság: annak felnyitásakor a friss levegő hatására a tűz hirtelen kicsap a motorháztető alól.

Tűzoltókészülék: jó ha van, de a megelőzés fontosabb

Természetesen azt is fontosnak tartották kiemelni: a járművek esetében is a tüzet a gépkocsi kiváló műszaki állapotával lehet megelőzni. Sok esetben a motortérbe szivárgó üzemanyag, a hidraulikus rendszerek működtető olajai, valamint a lerakódott benzin és gázolaj maradványok jelentenek tűzveszélyt. A folyadékok szivárgásának oka lehet elhasználódás, javítási, szerelési hiba, de esetleg valamilyen törés, vezetékrepedés, kopás, illetve tömítetlenség.

Elektromos hiba is okozhat tüzet

Az elektromos meghibásodásokból eredő tüzet okozhatja például a szakszerűtlenül beszerelt hangrendszer, világítás, egyéb elektromos javítások, de az elhasználódásból eredő hibák is, így a biztosítéktábla meghibásodása vagy annak felelőtlen eltávolítása. Tapasztalataik szerint gyakori problémát okoz a meglazult, vagy nem megfelelően megszorított kötéseknél kialakuló nagy átmeneti ellenállás, vagy a zárlat, továbbá az elektromos vezetékek szigetelésén – a szerelés során létrejött – mechanikai sérülések. Ne tároljunk a járműben olyan eszközöket, illetve anyagokat, amelyek tüzet okozhatnak.

Ha mégis felcsapnak a lángok hívjuk a 112-es segélyhívót!

S, akkor következzen néhány jó tanács: ha menet közben füst- vagy égett szagot érzünk, azonnal álljunk félre! Először az utasok biztonságáról kell gondoskodni, és csak ezután foglalkozzunk a járművel! Emellett pedig haladéktalanul hívni kell a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon, akik mindig készen állnak, hogy segítsenek!