A kiégett Rózsa utcai lakás még hétfőn délelőtt is szörnyű képet festett, az utcáról az elszenesedett erkély és a koromfekete homlokzat horrorisztikus látványt nyújtott. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság törzsőrmesterével, Rutsch Tamással a helyszínen idéztük fel a szombati tűzeset részleteit. A kanizsai zsaru azt mondja: akkora füst és olyan forróság volt lakásban, hogy nem volt idő gondolkodni, az idős hölgy életét kellett megmenteni.

Rutsch Tamás, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság törzsőrmestere a tűzben kiégett lakást mutatja a Rózsa utcában. A kanizsai rendőr életet mentett

Fotó: Szakony Attila

Tűz a társasházban: idős hölgy életét mentette meg a kanizsai rendőr

- Hajnali négy óra körül kaptuk a riasztást, hogy a Rózsa utcában kigyulladt egy harmadik emeleti lakás - emlékezett vissza Rutsch Tamás. - Mindkét járőrkocsival a helyszínre siettünk, a járműből kiszállva láttuk, hogy hatalmas lángok csapnak fel az erkélyről, a tűz már a negyedik emeleti lakás erkélyét is nyaldosta. Szerencsére nyitva volt a lépcsőház ajtaja, így felrohantunk a harmadik emeletre, ahol a szomszédok mondták, hogy a lakásban egy idős hölgy él. A szomszédok már próbálták betörni az ajtót, de nem jártak sikerrel. Én magam is nekiestem az ajtónak, először vállal próbáltam benyomni, de lepattantam, pedig nem vagyok vékony alkat.

A kanizsai rendőr azt mutatja, hogy a tűzeset alkalmával hogyan sikerült megbontani a bejárati ajtót

Fotó: Szakony Attila

Nekifutásból rúgta be az ajtót

Tamás tudta, hogy mindenképpen be kell jutnia a lakásba, az ajtó résein ugyanis füst szivárgott ki.

- Nekifutásból, lábbal rúgtam az ajtót, végül sikerült egy nagyobb lyukat ütni a bejáraton - emlékezett vissza a törzsőrmester, aki a lyukon keresztül mászott be a füsttel teli lakásba. - Arra emlékszem, hogy nagyon nagy forróság volt az előtérben, és a füsttől szinte semmit sem lehetett látni. Beljebb mentem, ekkor vettem észre az idős hölgyet, aki egy lavór vízzel a kezében próbálta megfékezni a lángokat. Átkaroltam és kituszkoltam az ajtón ütött lyukon, majd a kollégáim lekísérték az idős hölgyet az utcára, addigra már a mentők is a helyszínre érkeztek. Időközben a tűzoltók is kiérkeztek, akik végül megfékezték a lángokat.

Ezen a lyukon keresztül mászott be Rutsch Tamás rendőr az égő lakásban rekedt idős hölgyért

Fotó: Rendőrség

Ösztönösen cselekedett

A kanizsai rendőrt szintén bevitték a kórházba, az életmentő akció után pár perccel ugyanis erős kaparást érzett a torkában és köhögni kezdett.