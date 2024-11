A felújított emlékkereszt megáldásával kezdődött el az esemény, itt Bécs Tibor, Csesztreg polgármestere mondott beszédet. Ezt követően megemlékezést tartottak Kerkai Jenő szobránál, ahol Molnár Árpád plébános megáldotta a szobrot, annak megújult környezetét, illetve felavatták a Kerkai páterről elnevezett emlékutat. A községet és környékét érintő mintegy 15 kilométer hosszú piros túraútvonal is őrzi Kerkai Jenő emlékét.

Az iskola diákjainak egy része a túraútvonal bejárása után érkezett az ünnepségre, ahol koszorúztak és mécseseket helyeztek el Kerkai szobránál

Fotó: A szerző

A túraútvonal 6 kilométeres szakaszáról érkeztek a diákok az ünnepségre

A megemlékezésen részt vettek a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola diákjai s mint azt Csiszárné Németh Szilvia igazgató elmondta: Kerkai Jenő egész életében azon munkálkodott, hogy a falusi fiatalokat nevelje, oktassa, képezze. Példája ma is követendő diákok és pedagógusok számára egyaránt. Mint mondta: iskolájuk számára különleges az idei év, hisz a névadó tiszteletére rendezett saját programjaik mellett bekapcsolódtak a Kerkai-emlékév kapcsán a helyi plébánia által szervezett programokba is.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője beszédében úgy fogalmazott, hogy Kerkai Jenő nem halt meg, hisz emléke ma is jelen van s Csesztregen odafigyelnek arra, hogy tiszteletét tovább is adják. A politikus kiemelte, hogy Kerkai olyan dolgok indított el, melyek ma is aktuálisak, tanítása máig időszerű: „Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart!

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke pedig arról beszélt, hogy nehéz mai szemmel felidézni, hogy mi Kerkai Jenő jelentősége, de mikor ő dogozott, akkor Magyarországon a tanulók nagy része még az elemi iskola felső osztályaiba se jutott el faluhelyen. Ő volt az, aki közösségeket teremtett a fiatalokból faluhelyen. Kultúrát és a gyökerek, a hagyományok tiszteletét adta a falunak.