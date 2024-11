A diabetes világnap jelentőségéről, a cukorbetegség felismeréséről beszélt megnyitójában, dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgató-főorvosa. Elmondta: épp egy évvel ezelőtt a diabetes világnapon kezdték el a könyvtárban a figyelemfelhívó, edukáló, valamint oktató előadássorozatot, ami a népbetegségekkel kapcsolatos megelőzésekkel foglalkozik.

A diabetes megelőzése rendkívül fontos. Az előadók, balról: dr. Bálint Tünde, belgyógyász, Lengyel Judit podiáter, dr. Kiss Euridiké belgyógyász, dr. Faricsné Hári Vera, vezető dietetikus és Szűcs Petra dietetikus

Diabetes: keveseket érdekel, többeket érint

– Három havonta várjuk figyelemfelhívó, ingyenes előadásokra az érdeklődőket – folytatta. – Sajnos még mindig keveseket érdekel ez a téma, viszont annál többeket érint. Magyarországon fél milliónál is több ember szenved ismert cukorbetegségben és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mennyi emberről egyáltalán nem tudjuk. Nincs arra adat, hogy mennyi ember szenved a prediabetestől. Vagyis utóbbi állapotban lényegében a vércukorszint már magasabb a normálisnál, de mégsem olyan magas, hogy cukorbetegségnek lehessen nevezi. A világon közel fél milliárd ember cukorbeteg, évente 7 millió (!) fővel nő a cukorbetegek száma globálisan. A cukorbetegség már nemcsak egyéni, hanem szociális, családi, gazdasági és társadalmi probléma. Nagyon sok pénzt emészt fel Magyarország költségvetésében is a diabetes kezelése.

A cukorbetegséget meg lehet előzni

Dr. Brünner Szilveszter hozzátette: ezt a betegséget meg lehet előzni. A cukorbetegek zömét jelentő 2-es típusú cukorbetegek idősebb korban, főleg az elhízás, a mozgásszegény életmód miatt lesznek cukorbetegek. A mostani előadásokkal azt szeretnék elérni, hogy az emberek tudatosabban gondolkozzanak és tegyenek az egészséges életmódjukért. Ez összetett dolog: étkezés, testmozgás kell ahhoz, hogy el lehessen kerülni a diabetes kialakulását.

A tudományos és figyelemfelkeltő előadások során dr. Bálint Tünde belgyógyász, diabetológus és endokrinológus főorvos a cukorbetegségek szövődményeiről beszélt. Kiemelte: megfelelő kezelés esetén a későbbi, súlyos szövődmények elkerülhetők. A leggyakoribbak: a vakság, a krónikus vesebetegség, a végtagamputáció, szívinfarktus, stroke és perifériás érbetegségek.