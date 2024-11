A temetőjárás ebben az évben három napra oszlik el, a családtagok vasárnapig keresik fel elhunyt szeretteik sírját a köztemetőkben. Sándor Dénes a zalaegerszegi Rendért Polgárőr Egyesület vezetője lapunknak elmondta, az egyesület 24 tagja valamint négy, közösségi szolgálatot adó diák teljesít szolgálatot a zalaegerszegi temetőkben, egészen vasárnap délután négy óráig. A Göcseji úti és az Újtemető mellett a városrészi temetőknél is járőröznek, az éjszakai szolgálat csütörtökön hajnali fél háromig tartott. A zárás előtt figyelmeztetik a látogatókat, de 20 óra után is végigjárják a temetőket, ha esetleg benn maradt volna valaki, kapjon segítséget, a kapukat is ellenőrzik, a forgalmat pedig a rendőrség munkatársaival együtt felügyelik.

A Göcseji úti temetőben is sokan gyújtottak gyertyát

Fotó: Pezzetta Umberto

– Nagyon sokan vannak minden temetőben, köszönhetően talán a jó időnek is – mondta Sándor Dénes pénteken délután. – Úgy látjuk, eloszlik a tömeg, a koszorúkat szinte minden síron láttunk már csütörtökön. A kisebb temetőkbe is meglepően sokan érkeztek. Eddig szerencsére nem kellett rosszullét miatt intézkedni, és értékek eltűnését sem jelentették. De ezt nem nagyon szoktuk megúszni egyik évben sem, vasárnapig még sok idő van.

Horváth István, a városi önkormányzat Városgazdálkodási Kft-jének az igazgatója szintén nyugalomról számolt be.

– A kegyeleti részleg összes munkatársa dolgozik ezen a hét végén, úgy tapasztaljuk, hogy egyre többen látogatnak ki a temetőkbe inkább nappal, bár intenzív esti forgalomra is számítunk.