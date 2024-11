Mint írják: az elmúlt napok, hetek során érzékelhetően csökkent a napi átlaghőmérséklet és korábban is sötétedik, így nem árt, ha ügyelünk gépjárművünk megfelelő állapotára. A télies időjárás, a megváltozott útviszonyok miatt autónkat is fel kell készítenünk a zordabb, hidegebb körülményekre. Járműveink a téli időszakban ugyanis nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Ilyenkor sokkal gyakrabban használjuk a gépkocsikban található elektromos berendezéseket, amelyek nem megfelelő karbantartás esetén akár túlmelegedéshez, elektromos tűzhöz is vezethetnek.

A télies időjárás miatt tetessünk téli gumit az autónkra! Fotó: Pezzetta Umberto

Télies időjárási körülmények között lemerülhet az akkumulátor

Minden esetben nagyon fontos, hogy a tél beállta előtt vizsgáljuk, vizsgáltassuk meg a gépjárművünkben található akkumulátort. A nem megfelelő töltöttségű elektromos erőforrás a hideg következtében lemerülhet és töltése szükséges. Az akkumulátor elektromos hálózathoz csatlakoztatása minden esetben veszélyeket rejt magában, hiszen a töltés következtében elektromos zárlat léphet fel. Amennyiben töltenünk kell eszközünket, minden esetben a járműből eltávolítva, az előírásoknak megfelelően végezzük el a műveletet.

Fontos, hogy az akkumulátor sarukat is ellenőrizzük! A nem megfelelően meghúzott vagy szennyeződött akkusaru átmeneti ellenállása annyira megnő, hogy képtelen lesz átvinni a töltést. A fehér bokrosodás forró vízzel, vagy pólustisztító kefével könnyen tisztítható, az oxidációt azonban csak finom csiszolással lehet eltávolítani. A nem megfelelő energiaátvitel zárlathoz, tűzhöz vezethet.

Gyakrabban használjuk az elektromos berendezéseket

A hideg időszakban rendszeresen használjuk a fűtést, valamint autónk más elektromos berendezését, mint például az ablakok fűtőszálait. A hűtő-, fűtőberendezés eldugulása esetén a fokozott hőtermelés hatására a rendszer túlmelegedhet, és szintén gépjárműtűzhöz vezethet. Minden esetben vizsgáltassuk meg, hogy az elektromos berendezések, elektromos vezetékek megfelelően funkcionálnak-e. Sok esetben előfordul, hogy a hosszabb időszakon keresztül nem használt elektromos vezeték túlmelegszik, ezáltal tűz keletkezik a járműben. A nedves úton a fékrendszerünk is nagyobb igénybevételnek van kitéve. A fokozott terhelésnek kitéve a fék túlmelegedhet, lángra kaphat. Szakemberrel történő átvizsgáltatás esetén ezt a problémát megelőzhetjük.