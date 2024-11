Ezzel kapcsolatban Nagy Bálint államtitkár, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője leszögezte: a téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a kormány 2011-ben a szociális tűzifa programot, amely évről évre több százezer rászorulónak nyújt segítséget.

A település 126 köbméter szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást, saját forrásból pedig további 150 köbmétert osztanak szét.

Fotó: Önkormányzat

Szociális tűzifa és barnakőszén

A program célja, hogy a leginkább rászoruló családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak, és ezzel csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. Szociális tűzifa vagy barnakőszén vásárlására az ötezer fő alatti települések pályázhattak, április 30-ig.

Szentpéterúr: támogatás 126 köbméterre

Nagy Bálint azt közölte, a térségből idén is több önkormányzat pályázott sikerrel, hogy segíthesse rászoruló lakosait. Szentpéterúr 126 köbméterre kapott támogatást, 3 millió 680 ezer forint értékben.

Saját forrásból is

Ezen felül a helyhatóság saját forrásból további 150 köbméter fát vásárolt, így összesen 276 köbméternyi tüzelőanyagot osztanak szét a településen. A munka a múlt héten kezdődött, s hamarosan minden rászoruló háztartáshoz eljuttatják a tűzifát, tette hozzá Nagy Bálint.

A többség az állami erdészetektől vásárol

Az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó állami erdészeti társaságok 2023-24 telén is jelentős mértékben kivették a részüket a szociális tüzelőanyag-programból. A nyertes települések 95,8 százalékban tőlük szerezték be a tűzifát, s bár végleges adatok még nincsenek, de a mostani fűtési szezonban is hasonló arány várható.

Az otthon melege

Ezzel kapcsolatban az agrártárca azt írta, a program indulása óta az állami erdészeti társaságok 1,8 millió köbméter, fenntartható módon kezelt erdőkből származó szociális tűzifát biztosítottak az igénylő önkormányzatoknak, hogy minél többen meleg otthonban tölthessék a téli időszakot.