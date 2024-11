- Bár Zalalövő város, de az itt élők többsége családi házban lakik, s nagyon sokan továbbra is fával fűtenek – mutat rá a helyi viszonyokra a polgármester. – A szociális tűzifa ezért is olyan népszerű a családtámogatási formák közül. Ugyanakkor hatékony is, hiszen ez egy természetbeli juttatás, amit a kedvezményezettek nem tudnak másra fordítani, mint ami a célja. Nagyon sokan vannak, akik várják, hogy megérkezzen hozzájuk a fa, számítanak arra az egy-két köbméternyi mennyiségre, még akkor is, ha ebből a teljes téli tüzelőjüket nem tudják biztosítani. A szociális tűzifa tehát csak segítséget nyújt, de teljes megoldást nem kínál a lakosok részére.