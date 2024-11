A szociális munka napja kapcsán csütörtökön Zalaegerszegen a megyeházán tartotta a főigazgatói dicséretek átadásának ünnepét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége.

Elismeréseket adtak át a szociális munka napja kapcsán csütörtökön a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai kirendeltsége munkatársainak. A dicséretben részesültek és a díjátadók: Pácsonyi Imre, Hóbár Szilvia, Kósa Csabáné, Tóth Renáta, Árvai Ferenc, mögöttük Péter Zoltán, Abboud Kamal Tamás, Simon-Lőrincz Brigitta, Zimborás Béla és Vigh László

Fotó: Pezzetta Umberto

A kirendeltség fenntartásában üzemelő intézményegységekben 750 szakember biztosít élhető életet több mint 1200, különböző okokból állami gondoskodásra szoruló lakónak, kliensnek, felnőttnek, gyermeknek. Az ünnepségen Zimborás Béla, a zalai kirendeltség igazgatója elmondta, nemcsak a szociális munka nevesített napján, hanem egész évben törekszik kifejezni köszönetét, nagyrabecsülését a munkatársainak, akik a szolgálatot választották élethivatásul. Hangsúlyozta, nem tudjuk minden ember életét megváltoztatni, de hozhatunk változásokat minden nehézséggel teli élet számára. Az együttérző társadalom egyik fokmérője a segítségre szorulók felkarolása, támogatása, mondta Zimborás Béla.

Vigh László országgyűlési képviselő is az elismerés hangján szólt a szociális szférában dolgozók elhivatottságáról, hozzátéve a társadalom erkölcsi megbecsülését élvezik, az állam pedig igyekszik anyagilag is biztonságot nyújtani számukra. Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke a közös gondok közös megoldását emelte ki, és azt, hogy a lelkiismereti kérdéseink feloldásában is segítenek a szociális szféra szakemberei.

A szociális munka frontján dolgozókat ezen a napon a lenti lakásotthonban élő gyerekek megindító műsora, szavalata, éneke, tánca is köszöntötte és dicsérte.

A szociális munka zalai elismertjei

Ezután Zimborás Béla és a kirendeltség helyettes vezetője, Simon-Lőrincz Brigitta adta át a kitüntető elismeréseket. Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szociális munka napja alkalmából a zalai szakemberek közül főigazgatói dicséretben részesítette a Magyarszerdahelyen dolgozó Anik Krisztinát, a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye fejlesztő pedagógusát. Távollétében az intézmény vezetője, Vizlendvai-Balassa Evelin vette át a díjat. Főigazgatói dicséretben részesült a Búcsúszentlászlón dolgozó Kósa Csabáné, a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye támogató szolgálat gondozója, Tóth Renáta, Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye gyermekvédelmi asszisztense, Péter Zoltán, a Gyermekvédelmi Központ Zala Vármegye karbantartója, Árvai Ferenc, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltsége Fejlesztési és Működtetési Osztályának osztályvezetője. Dicséretben részesült a Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye Hóvirág Otthon (Muraszemenye) telephelyvezetője, Abboud Kamal Tamás.