Dombon felfele a Dráva kavicsaiból kikövezett úton

Fotó: Fincza Zsuzsa

A zalaegerszegi Takács Gábor 15 évesen veszítette el a látását, így neki is van mihez viszonyítani. Mint mondta: lelki szemei előtt szinte látja, amit önkéntes segítője: Suszter Anita közvetít az őket körülvevő világról, az ódon várról, az elegáns épületekről, a Dráva csillogó vizéről, a távoli hegyekről. Persze a látnivalón kívül is sokféle élmény érheti az ember fiát, magyarázta Gábor, s ezek egy vak ember számára még a képeknél is fontosabbak. Egy barlangi túrán például nem igazán érezte jól magát: csúsztak-másztak, kényelmetlen helyeken jártak, még a fejét is jól beütötte, egy darabig bánta is, hogy odament. S mit ad isten? Még egy hónap múlva is büszkén sorolta a barátainak, milyen nehézségeket küzdött le, s nevetve mesélte, hogyan verte be a fejét egy sziklába.

Pécz Eszter, a Kolping Támogató Szolgálat Zalaegerszeg intézményvezetője nem csak az akadálymentesített gépkocsijukat bocsátotta a vakok, látásfogyatékosok rendelkezésére, hanem mintegy önkéntesként is csatlakozott a kirándulókhoz - jól jött a segítsége például a belépőjegyek intézésénél is. Jövőre lesz 20 éves a zalaegerszegi Kolping Támogató Szolgálat, kedvezményes gondozási tevékenységük mellett szállító szolgáltatásuk szeptembertől ingyenes, s hamarosan kapnak egy másik akadálymentesített járművet is, s úgy még tökéletesebben tudják majd teljesíteni a fogyatékossággal küzdők egyéni és csoportos megrendelését. Minden fogyatékossággal élő közösséggel jó a kapcsolatuk, mondta, a vakokkal és gyengén látókkal akár barátinak is mondható, tette hozzá. S mert az azért mégsem mindennapos, hogy szinte egy egész vármegyét érint egy szolgáltató akciójuk, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (Koszisz) szociális igazgató helyettese, Fülepi Henrietta is leutazott Zalába, s autójukkal családostól a konvojhoz csatlakoztak, aminek eredményeképpen velük is gyarapodott a látásfogyatékosokat támogató csapat.