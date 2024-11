„Édesanyám tudja, hogy betegségének története másoknak is segíthet...” A zalaegerszegi civil kulturális egyesület (ZAZEE) és a Göcseji Múzeum színházat alapított, eddig 4+4 előadással. A színház több előadásáról is beszámoltunk, a Telik című monodráma előadása után pedig a darabot író, játszó színművésszel is válthattunk szót - baráti vacsora közben.

Színház a pincében Márfi Márk a Telik című előadás közben

Fotó: Matyovszky Márta

Márfi Márk (hiszen róla van szó és Telik című monodrámájáról) nem szűkölködik bátorságban. A Covid alatt született Telik havonta egyszer látható Pesten, de már körbejár, nemcsak idehaza, de Európában is. Hamarosan Luxemburg, azután Stockholm magyarajkú lakói láthatják.

Saját életének, családjának, édesanyjának traumáit tárja elő, méghozzá úgy, hogy előzőleg diplomadolgozat volt a 60 000 karakter. „Mit is tudnék jobban megvédeni, mint a saját életemet?” – mondja, amikor a merészségről faggatják. A tanári kar, mestere, Marton László ugyan meglepődtek, de értékelték az eredeti ötletet. A családja persze eleinte a családi szennyes kiteregetésnek érezte. Kire tartoznának a mindent megváltoztató betegségek, konfliktusok, haragok, halálok? Mára értik Márk szándékait. Másnak segíthet.

A hat szalmabála, egy lavórállvány között néha apró gitárral és fekete kulaccsal járó-kelő fiatal beszéli el nagyanyja, apja, anyja életének súlyos helyzeteit, s mindazt, ahogyan azok őrá hatottak. Bátyja? A titkok még az előadás után sem fedettek fel. A történettel letaglózott, felemelt publikum bátrabbjai is szégyenlősen kérdeztek. Talán egy következő darabban mutatja meg a színészettel a Szombathelyről Pestre színházbamenő busznyi tömegben zötykölődve elköteleződő férfi. Dehát addig is van min elmerengni, ahogy a címbe foglalt Radnóti-idézet javasolja. A Sem emlék, sem varázslat című vers el is hangzik a Telik-ben.

Színház a pincében

A kamaraszínházi sorozat erős sikere okán Nadrai Róbertet, a ZAZEE egyik vezetőjét kérdeztük.

– Az ötlettől a megvalósulásig hogyan zajlott a folyamat?

– A ZAZEE történetében már többször is úgy esett, hogy egyszer csak összeadódott kedv, figyelem, tettvágy. Néhány hónap leforgása alatt szerveztünk meg összművészeti fesztivált (Color Arts Fesztivál), vagy képzőművészeti árverést (Decemberi licit). A KAZAMATA színházi sorozat esetében hasonlóan történt, de az elgondolás évekig elvolt, mint elgondolás. Azt sem mondhatjuk, hogy egy sikertelen pályázat kedvünket szegte volna, mert aztán jött a pandémia, akkor online tárlatvezetéseket szerveztünk inkább. A Covid után aztán újra előkerült. Olyan előadásokat szerettünk volna bemutatni, amiket nem láthatott még, vagy talán soha nem is látna a zalaegerszegi közönség. Havasi Bálintnál, a Göcseji Múzeum igazgatójánál nyílt ajtók fogadtak bennünket, a múzeum pincéjének izgalmas terei megfelelőnek tűntek a színházhoz.