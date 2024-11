Az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díja huszadik alkalommal mutatja be a kortárs magyar építészet legkiemelkedőbb és legizgalmasabb munkáit. A nemzetközi előzsűri idén közel 200 alkotás közül választotta ki a legjobbakat. „Ebben az évben összesen 76 épületet, 89 tervet és 30 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül egy közösségi alkotótér, egy monostor, egy kulturális központ, egy óvoda és egy családi ház versengett az év legjobb épületének járó díjért” – olvashatjuk palosrend.hu oldalon.

A tavaly átadott hargitafürdői pálos monostor, a szerzetese épülete nyerte a Média Építészeti Díjat.

Forrás: Magyar Pálos Rend

Az erdélyi szakrális épület nem csak a szerzeteseké, mi is betekinthetünk mindennapjaikba

Az új pálos kolostor tervezője Macalik Arnold, aki Lázár Csaba és Szilágyi-Bartha József építészmérnökkel közösen dolgozott a terveken. „Az épület legfelső emeletén kialakított teremből – mely előadások, elmélkedések, tanítások megtartására biztosít majd teret – csodálatos kilátás ragadja magával az ide érkezőket, sőt egy erkélyen keresztül a kápolnában végzett liturgiába is be lehet kapcsolódni” – írja a Magyar Kurír. A kolostor építését a magyar kormány, a helyi vezetés és magán adományozó támogatta.

A szerzetesek díjnyertes épülete belülről.

Forrás: Pinti Attila (Romkat.ro)

Ezt a jó hírt a keddi rendhagyó, pálinkakóstolással is egybekötött tárlatvezetésen is megosztották a közönséggel a Göcseji Múzeumban. Jómagam pont múlt héten jártam a Madarasi Hargitán férjemmel, barátokkal. Ha ezt előbb tudom, biztosan megnéztem volna személyesen a pálosok monostorát. Sebaj, legalább jövőre is lesz egy szép úti cél.