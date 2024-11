Az igazgatóság felhívta a lakosság figyelmét, hogy a fűtési időszakban a legtöbb problémát az okozza, amikor a tulajdonosok a száraz fa helyett nedves fával fűtenek, vagy nem megfelelő égésterméket használnak, emiatt a koromlerakódás sokkal gyorsabb. Ez azonban akár egy kiterjedt lakástűzhöz is vezethet, ezért érdemes komolyan venni! Az első igazán hideg őszi napok alatt több kéménytűzhöz és lakástűzhöz is riasztották a vármegye tűzoltóit, pedig az ilyen esetek elkerülhetők.

A fa tárolásának kiváló példája egy porrogszentkirályi családi ház udvarán. A friss, nyers fától jól megkülönböztethető a száraz fa

Fotó: ZH

Száraz fa: nincs kockázat

A közleményükben kitértek arra is, hogy vélhetően költséghatékonysági okból sokan mindent eltüzelnek, ami a kezük ügyébe kerül, ezzel azonban nagy kockázatnak teszik ki saját magukat, illetve környezetüket. Különféle hulladékot, nedves fát is a tűzre raknak, holott ezek jelentős kockázatot jelentenek a környezetre és az egészségre is. Kiemelték: ha gondosan odafigyelünk, megóvhatjuk lakásunkat még azelőtt, hogy életünk munkája percek alatt a lángok martalékává válna.

Tilos háztartási hulladékkal fűteni!

Adtak néhány tippet arra vonatkozóan, hogy miket égethetünk el szilárd tüzelésű fűtőberendezésben, ilyen például a kizárólag papírhulladék, illetve a veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék. Légszáraz a fa, ha 20 százalék alatti a nedvességtartalma, amit úgy érhetünk el, hogy a tüzelésre szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tároljuk legalább két évig. A fűtőberendezésben tilos háztartási hulladékot (műanyag palack, ruhanemű, lábbeli, étkezési hulladék) elégetni, valamint a festékes, lakkozott, pácolt, ragasztós fa egyenesen mérgező!

Ha visszaáramlik a füst, az intő jel!

Arra is kitértek a közleményükben, hogy milyen jelei vannak, ha vizes fával, vagy helytelenül fűtenek az emberek. Ilyenkor barnás-sárgás foltok jelennek meg a falon. A nedves fa eltüzelésekor a kémény járatában a nagymértékű vízgőz kondenzációja, a kátránnyal, szurokkal együtt lecsapódva a falazaton átszivárog és foltosodást okoz. Ez már egy intő jel, amikor cselekedni kell! A lerakódások miatt a begyújtás is nehézkes, a füst visszaáramlik, mivel a kémény feltehetően kátránytól és koromtól szennyezett.