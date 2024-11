A szamárköhögés bakteriális fertőzés, a betegség gyakran halálos volt a védőoltás előtti időszakokban a csecsemők között, mert súlyos légzőszervi problémákat okozott. Ezért is tették kötelezőé a védőoltást, miután már rendelkezésre állt.

Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin háziorvos javasolja a védőoltást a szamárköhögés ellen

Fotó: Korosa Titanilla

- Ma a csecsemők hármat kapnak kis korban, majd emlékeztető oltásokat 6 és 18 éves korban a szamárköhögés ellen – magyarázta Lentiben dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin háziorvos, belgyógyász. - A kötelező védőoltás által komoly átoltottság, ezzel úgynevezett nyájvédelem alakult ki, így hosszú éveken, évtizedeken keresztül nem volt, vagy csak alig ilyen megbetegedés Magyarországon. Ám mivel a környező országokban ezt a védőoltást nem tették kötelezővé, a nagy mozgás, utazások miatt nálunk is újra megjelent a szamárköhögés.

A szamárköhögés súlyos légzőszervi gyulladás

- A betegség igen súlyos felső légúti hurut – folytatta. - Az első fázisában olyan, mint egy egyszerű vírusfertőzés, a második szakaszban kínzó, ugató köhögéssel, légszomjjal jár, és végső soron fulladást is okozhat. A harmadik fázisában, ha spontán gyógyul, ami felnőttek között elég gyakori enyhe fertőzés esetén, különösen abban az esetben, ha valaki gyerekként kapott oltást, kikopik a szervezetből és elmúlik. A probléma az, hogy a szamárköhögés gyorsan terjed cseppfertőzéssel, akinek a környezetében ilyen beteg van, az nagyon valószínű, hogy elkapja. Ezért különösen veszélyes a kismamákra, a születendő gyermekre, mert a kisbaba nem kaphat azonnal védőoltást. Az idősekre is veszélyes, akik esetenként egyébként sem teljesen egészséges légzőszervvel rendelkeznek, súlyos esetben halálhoz is vezethet.

A védőoltások hatékonysága felnőttkorig tart, 10-15 évig, utána ismételni kellene. Különösen akkor, ha kisgyerekek vannak a családnak, vagy gyermeket várnak.

- A kismamák oltása a harmadik trimeszterben lehetséges, de javasolt a kisgyermekes környezetben élők – nagymamák, szülők, rokonok – oltása is. Nem kötelező védőoltás, de fel tudjuk írni. Különösen azokra kell odafigyelni, akik olyan országokból jöttek, vagy ott jártak, ahol nem kötelező a vakcina. A velük érintkezőket megbetegedés esetén ki kell szűrni. Létezik erre orr- és torokváladék, valamint vérvizsgálat, melyekből ki lehet mutatni a kórokozót, illetve az ellenanyagot.