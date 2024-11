Kedden reggel 9 óra, s már hosszú sor kígyózik Takács Tiborné Éva csokis standja előtt a zalaegerszegi Vásárcsarnokban. Az interjút is a pult mögött készítem, miközben egy zacskót nyújtok át egy kedves vevőnek, nem szeretném a forgalmat megakasztani. Jól látszik, sokan kedvelik az árust, aki több mint negyedszázada gondoskodik arról, hogy az édességekből sose legyen hiány, legyen az ünnepnap vagy hétköznap. A többnyire nyugdíjas vásárlók az unokáknak, családnak válogatják a színes bonbonokat és klasszikus darabokat, természetesen a fiatalabbak is megfordulnak a pultnál, egyre fogy a szaloncukor.

A szaloncukor a karácsony egyik elmaradhatatlan kelléke

Fotó: Pezzetta Umberto

Alkoholos, kávés, gumicukros szaloncukor

Harmincféle szaloncukor közül választhatunk, van gyümölcsös, alkoholos, kávés, tejkaramellás, gumicukros, de még cukormentes változat is. Az igazi retró, csokibevonat nélküli konzum szaloncukor ugyancsak kelendő, még mindig szeretik az emberek. A finomságok kilója 3 és 7 ezer forint között mozog.

- Már mindenszentek előtt kérdezik a vásárlók, hogy mikor érkezik a szaloncukor, én általában az azt követő első pénteken hozom az árut, köztük a csokimikulást – felelte Éva. - Szeretnek időben felkészülni az emberek, nem akarnak lemaradni a választékról. Általában a készlettől függ, hogy meddig maradunk az ünnepek alatt nyitva. Volt olyan, hogy már december 23-án elfogyott az áru, de ha van maradék, akkor még december 24-én is megtalálnak minket itt a Vásárcsarnokban.

Inkább a karácsonyfa álá teszik

Ma már egyre ritkábban teszik fel az emberek a szaloncukrot a karácsonyfára, folytatta az árus, leginkább a fa alá helyezik azt vagy az ajándékokba rakják.

A szalonokban kínálták

De hogy miként is lett a karácsony egyik fontos szimbóluma, kelléke, édessége a szaloncukor? A finomság őse a fondant cukor, amiről már a 14. századi francia feljegyzésekből tudunk. Magyarországra a 19. század elején került, s a nemesi főúri házak szalonjaiban helyezték el a cukorkás tálakat, amiből a vendégeket kínálták. A karácsonyfát is a szalonban állították fel, majd díszként került az örökzöldre ez a finom csemege, innen tehát a szaloncukor elnevezés. S zalaiként büszkék is lehetünk, ugyanis tavaly Az Év Szaloncukra versenyben a balatongyöröki Promenád Kávéház fügés-diós édessége győzedelmeskedett.