A szaloncukor jövője – vissza a gyökerekhez?

A cukrász szerint a szaloncukor szerepe is változik: bár a szaloncukrot egykor a karácsonyfán helyezték el, ma már egyre inkább tálakba kerül, ahol a vendégek szabadon csemegézhetnek belőle. Ez a trend is mutatja, hogy a szaloncukor nemcsak az ünnepi dekoráció része, hanem valódi gasztronómiai élmény is. – A szaloncukor, mint neve is mutatja, a szalonok édessége volt és talán most ismét inkább tálakban fog megjelenni – mondta.

A kézműves szaloncukrok és innovatív ízek nemcsak a karácsonyi ünnepeket teszik különlegessé, hanem arra is emlékeztetnek, hogy a hagyományok tisztelete és az újítás kéz a kézben járhat, a magyar szaloncukor-kultúra megújításához is hozzájárulnak. – Tiszteljük a hagyományokat, de fontos a megújulás is – fogalmazott Jenő.