A csöngei borzalmak után most hétfőn is razziáztak az állatvédők ezúttal a Veszprém vármegyei Zalaszegvár külterületén, ahol harminc borzalmas állapotban lévő kutyát találtak a helyszínen. A nyomok ugyanahhoz az osztrák nőhöz vezettek, aki ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség, sőt azóta le is tartóztatták. A helyszínen azonban egy másik szaporító, a nő egyik szintén osztrák ismerőse is horogra akadt. Az ügyről egyre több részlet derült ki: feltehetőleg egy grazi állatorvos írta alá az állatok szükséges papírjait, a Kronen Zeitung pedig a kölyökkutyák árusítására szakosodott hálózatot sejtett a háttérben. Az információk szerint egy-egy kölyökért akár 1500 eurót is kérhetett az elkövető. A burgenland.orf.at szerint az átadások Grazban és Vallán (Wallern) zajlottak.

Egy a vasi szaporítótelepek felszámolása során mentett kutya

Fotó: Unger Tamás/vaol.hu

A történet azonban még nem ért véget. A vaol.hu legfrissebb információi szerint Brigitta M. már nincs őrizetben, szabadlábra bocsátották. A Vas Népe megkeresésére Dr. Christian Kroschl, a grazi ügyészség szóvivője megerősítette, a hírek igazak. Mint kiderült, a bíró elutasította a grazi ügyészség előzetes letartóztatási kérelmét és elrendelte a vádlott szabadlábra helyezését. A bíróság álláspontja szerint a Magyarországon elrendelt elfogatóparancs alapján egyelőre nem megalapozott a nő fogva tartása. A válaszból az is kiderül: a grazi ügyészség a magyar igazságügyi hatóságokhoz fordul az ügyre vonatkozó bűnügyi akták és nyomozási anyagok továbbítása érdekében. Feltehetőleg a nő ismét Magyarországon van, az elmúlt napokban Csöngén is megfordulhatott.