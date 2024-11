A sötétségben nehezen lehetett észrevenni a fekete ruhában, sisak nélkül kerekező alakot. A témakörben több cikket is írtunk, ám most az olvasóink is kimondták az ítéletet.

Sötétség: pillanatok alatt megvan a baj!

Az egyik véleményformáló máshonnan közelítette meg a történetet: "Ha autóval lakott területen kívül világítás nélkül közlekedek megbüntet a hatóság. A biciklis világítás nélkül megy a sötétbe elütöm engem büntetnek meg. Az egy dolog, hogy simán ott halhat meg!" Mások pedig inkább a kerékpárosok felelősségét firtatták: "Minimum lenne a kötelező láthatósági mellény, KRESZ ismeret, életkor szerinti korlátozás." De akadt olyan hozzászóló is, aki szerint alapvetően a közlekedés veszélyes lett: Vannak felelőtlen biciklisek is, meg autósok is! Sajnos, pillanatok alatt meg van a baj!"

Világítás és láthatósági mellény

Néhányan a kerékpárosoktól tudatos viselkedést kértek: "Nyugodtan viseljen fekete ruhát, a franc se bánja, de legyen nála legalább egy nagy fehér táska amit időben lehet észrevenni." Hasonló véleményt osztott meg egy másik kommentelő a rolleresekkel kapcsolatban is, akik szerinte még csendesebbek, mint a kerékpárosok. S végül megszólalt egy szabálykövető bringás is: "Az én biciklim fel van szerelve világítással meg mindennel és láthatósági mellény is van."