Van, amikor a vendég le sem száll a padokról és úgy fizet. A jókedv azért általános, végtére is nem búsulni való egy sörfesztivál.

Fotó: Ujhelyi Fanni

Jó hogy itt van a Mercedes-gyár

Fanni elmondása szerint a személyzet nagy része nem német, a konyhát - náluk - románok viszik, vannak szerbek, portugálok és osztrákok a munkatársak között és persze sok a magyar pincér. A nemzetköziség itt is tetten érhető, a 17 napos fesztivál alatt nagyon sok ember megfordul, egyre több az amerikai. Az egerszegi ifjú hölgy természetesen trendeket is felfedezett, amiről szintén beszélt.

-Amióta kijárok, azt vettem észre, hogy némileg csökkent a látogatottság, de ezt úgy kell érteni: így is brutális tömeg van - mondta. - Az árak itt is emelkedtek, és hiába Németországról beszélünk, sokan ott sem biztos, hogy megengedhetik ezt már maguknak. Ellenben Stuttgartban működnek olyan nagy, világhíres gyárak, mint a Mercedes, vagy a Bosch, melyek a munkatársaiknak bőven foglalnak asztalokat ezekre a napokra. Így aztán pörög az élet a sátrakban, rengeteg alkohol fogy, isznak rendesen, a gátlások meg néha elszabadulnak... Viszont lehet keresni, nem véletlen, hogy korábban két-három év is kellett, hogy valaki bekerüljön a pincérek csapatába. Aki viszont jól dolgozik, azt megbecsülik, számítanak rá a következő évben is.

Zárás előtt fél órával gurulhat le az első korsó...

Fanni a Corvinus Egyetemen diplomázott, a keresetét pedig elsősorban tanulmányaira fordítja. A sörfesztivál után nem sokkal már egy spanyol egyetemre utazott, ahol szintén közgazdasági ismereteit bővíti, ám a vendéglátás sem áll távol tőle: családi éttermük Balatonmárián működik.

De, ugorjunk vissza még a sörre! Mi a helyzet vele?

- A zárás előtt fél órával már meg lehet inni egy sört, amit egy euróért kap meg a pincér. Mit mondjak... Nagyon jól tud esni egy korsó olyankor... - adta a megnyugtató választ Fanni.