A katolikus iskolák diákjai 82 évvel ezelőtt érdekességeket tanulhattak 1 órája

Reprint tankönyvek: értéket teremtenek

Reprint tankönyveket mutattak be gyerekeknek és felnőtteknek. A nagykanizsai Thúry György Múzeum és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület szervezésében csütörtökön a Plakátházban mutatták be a Betűbokréta, a magyar olvasókönyv a katolikus népiskolák IV. osztálya számára című 1942-ben megjelent kötet reprint kiadását. Ezen kívül Karácsonykor égben és földön címmel egy kis füzet reprint kiadását is a közönség elé tárták.

Benedek Bálint Benedek Bálint

Értékteremtésben élen jár Horváth Jánosné, hiszen újabb reprint kiadványokat mutatott be Fotó: Szakony Attila

A reprint kötetek bemutatóján dr. Száraz Csilla, a múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Gábris Jácint az OKISB elnöke szólt a közönséghez. Elmondta: az értékteremtő munka, amit Horváth Jánosné, az egyesület élén végez nagyon fontos a mai világban. A reprint kiadványokat Dénes Sándor kiskanizsai önkormányzati képviselő mutatta be

Fotó: Szakony Attila Reprint: Nagykanizsán fontos az értékteremtés – Szomorú hírek érkeznek főleg a nyugati országokból, hogy a fiataloknak nincs szükségük az olvasásra elég, ha csak megnézik filmen az adott művet – folytatta. – Sok helyen már a kézírás sem kötelező pusztán a számítógépes gyorsírásra oktatják a gyerekeket. Viszont ezzel szemben itt Nagykanizsán olyan értékmentő tevékenységet végeznek a szervezetek, ami a fiatalok fejlődését szolgálja. A pedagógusnak a mai oktatási rendszerben van olyan szabad tere, hogy aktívan beépítse az 1942-ből származó ismereteket. A reprint kiadás éppen olyan szép lett, mint az eredeti kötet és annak beltartalmát csak még jobban kihangsúlyozza. A Betűbokréta című olvasókönyvről és a Karácsonykor égben-földön című füzetről Horváth Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnöke beszélt. Először megköszönte a város, a múzeum és a nyomdai előkészítést végző, Tábori Zita munkáját. Előttem az utódom, avagy miként lesz egy régiből reprint kiadás

Fotó: Szakony Attila A kulcslyuk titka – A Betűbokréta című kiadványt a csodálatos lelkületű Nagy T. Perpetua apáca szerkesztett a katolikus népiskolák IV. osztálya számára – mondta Horváth Jánosné. – Minden fontos dolog benne van, amit hazánkról, történelmünkről, a hitünkről, a családról, a természetről, a mindennapi életünkről tudnunk kell. Az ismertetés helyett csupán arról szeretnék szólni, hogy miért fontosak számunkra ezek a könyvek. Egyesületünk fontos feladata a helytörténeti, honismereti és néprajzi gyűjtőmunka. Ezek a dokumentumok helytörténeti fontosságúak, hiszen ezekből nagykanizsai gyerekek tanultak. Iskolatörténeti témaköri gyűjtőmunkánknak ezek ezért fontos tartozékai. Számomra nagy örömöt okozott az olvasásuk. Ezt a boldogságot szeretném megosztani minden érdeklődővel, ezért a Betűbokréta című könyvet minden korosztály számára ajánlom, különösen A kulcslyuk titka című olvasmányt, mely segít megérteni a karácsony valódi üzenetét.

Angyalkák hozzák a karácsonyfát Hozzátette: a Karácsonykor égben-földön című füzet őrzi a hagyományt, a Kisjézus születését megjelenítő betlehemezést és a karácsonyvárás örömét úgyszintén a maga titokzatosságával együtt. Ezek a szeretet és a születés misztériumát szimbolizáló jelenetek néprajzi elemekkel ötvöződnek. A szerző egy matyó testvérpárt szerepeltet népviseletben jellegzetesen festett szobabútorok között. A könyvecskében szereplő gyermekek számára az angyalkák hozzák a karácsonyfát. Érdeklődők előtt beszél az egyesület elnöke a reprint kiadványról

Fotó: Szakony Attila Mindent Istentől kapunk – A mi gyermekkorunkban Kiskanizsán a Jézuska hozta, de ha valakinek úgy jobban tetszik, az angyalkák igenis segíthetnek – mondta Horváth Jánosné. – Felmerül a kérdés: igazat mondunk-e gyermekeinknek? Egyszer egy hitoktató magyarázta a szülőknek, hogy akkor, amikor azt mondjuk a gyermekeinknek, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát az igazat mondjuk. Mert mindent Istentől kapunk ajándékba, szüleinket, nagyszüleinket, gyermekeinket, sőt a saját életünket is. Szintén ajándékba kaptuk ezt a gyönyörű Földet, ahol élünk, a természetet, ami körülvesz bennünket. Ezért az adventi karácsonyvárás megérinti nemcsak a gyermeki lelket, hanem bennünket is. Ezt követően Dénes Sándor, a kiskanizsai városrész önkormányzati képviselője hosszasan méltatta a szerzőt és a tankönyveket.

Reprint tankönyveket mutattak be Fotók: Szakony Attila

