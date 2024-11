Mint közleményükben írták: érdekel a rendőri hivatás? Szívesen kipróbálnád magad „igazi” rendőrként? Még nem döntötted el, hova tovább? Most lehetőséget biztosítanak öt különböző szakterületen, hogy közéjük álljanak a diákok egy napra. Ez nem egy bemutató lesz, hanem élesben is láthatják, átélhetik, hogy dolgoznak a mindennapokban. Emellett a rendőr hivatással kapcsolatos kérdéseikre is választ kapnak azok a középiskolások, akik aktívan részt vesznek majd a programon.

Rendőr lehetsz egy napra

Forrás: Rendőrség

Rendőr: szolgálatba állhatnak a középiskolások

Ha felkeltették a fiatalok érdeklődését, akkor az űrlapon várják jelentkezéseket december 1-jén 20 óráig. Az űrlapot kitöltők közül szakterületenként 2-2 szerencsés diákot választanak ki, akik szolgálatba állhatnak egy egyeztetett időpontban. Az iskolából való távolmaradást természetesen rendőrségi pecséttel ellátott kikérővel igazolják.