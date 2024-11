Cseresnyés Péter világossá tette: a ország költségvetése nem alkalmas arra, hogy a települések azon fejlesztéseit finanszírozza, melyek alapvetően önkormányzati feladatok. A kormányzat és a különböző minisztériumok azért írnak ki pályázatokat, illetve határoznak meg keretösszegeket (TOP, Magyar Falu Program), hogy bizonyos fejlesztéseket ezekből a forrásokból finanszírozhassanak az önkormányzatok.

Cseresnyés Péter: a központi költségvetésben pályázati keretösszegek szerepelnek, nem konkrét út- és járdafelújítások

Fotó: ZH Archívum

Reagálás - tragikomédia, amit az ÉVE művel

- Meglepett, hogy a fentieket nem tudja Horváth Jácint polgármester és Berta Krisztián, aki korábban dolgozott parlamenti képviselő mellett - fogalmazott Cseresnyés Péter. - De ha már itt tartunk, akkor néhány fejlesztési javaslatot külön is kiemelnék. Például a Hevesi és Dózsa utcában kialakítandó körforgalmat, ez ugyanis az ÉVE választási ígéretei között szerepelt, ahogy a Hevesi és Rózsa utcai körforgalom kialakítása is. Az utóbbi lassan öt éve nem készül el, míg az előbbit a kormányzattal akarja megcsináltatni Horváth Jácint és csapata. Ugyanez igaz az út- és járdafelújításokra, kezelhetetlen lenne minden település igényét a központi költségvetésben szerepeltetni. Emellett a víziközmű hálózat rekonstrukciója is remek javaslat lenne, de tudni kell, hogy a városban élők éppen azért fizetnek víziközmű hozzájárulást, hogy a szolgáltató elvégezze a szükséges karbantartásokat és felújításokat. Persze a kormány segít, ha tud, legutóbb éppen a Teleki utca és a Platán sor víziközmű-fejlesztéséhez nyújtott jelentős, több száz millió forintos támogatást, de azt is pályázat keretében. Ugyanakkor talán ideje lenne valamilyen fejlesztést saját maguktól is megvalósítani és elkezdeni dolgozni, ha már egy megyei jogú várost irányítanak.

Cseresnyés Péter: az ÉVE képtelen teljesíteni a kampányban tett ígéreteit

Cseresnyés Péter szerint azzal, hogy Horváth Jácint és Berta Krisztián kiült sajtótájékoztatót tartani a kormányzat számára összeállított fejlesztési listával, csak arról tettek tanúbizonyságot, hogy a kampány során tett ígéreteiket képtelenek megvalósítani.