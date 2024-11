A bibliotéka programjában a gyerekeknek több legendás és új rajzfilm vetítését tartották meg. Láthatták a Lúdas Matyi, a Misi Mókus kalandjai és a Kojot négy lelke című animációs filmeket.

A rajzfilmek hősei könyvek lapjain is megelevenedtek. Balról: Benke Mátyás, Benke Dániel és Szelényi Bianka

Fotó: Benedek Bálint

Rajzfilm: teremtéstörténetről a környezetvédelmen keresztül

– Utóbbi Gauder Áron animációs filmje, ami az indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával a középpontban – mondta el Benke Dániel könyvtáros. – Az univerzum teremtésének mítoszán keresztül a film arról az égető kérdésről beszél, hogy miként élhetünk harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő, hogy ne pusztítsuk el magunkat a Földön. A vetítés után közös beszélgetésre hívtuk meg a látogatókat és a nagykanizsai Jane Goodall Intézet Roots and shoots csoportjának tevékenységét is megismerhették.

Hozzátette: a rajzfilmünnep célja a közös családi rajzfilmnézés mellett az is, hogy évről évre betekintést nyújtson a sokszínű hazai és nemzetközi animációs kultúra klasszikus és új értékeibe.

Rajzfilmek könyvekben

– Ha már értékeknél tartunk, akkor néhány, a rajzfilmekhez kötődő könyvet is bemutattunk a gyerekeknek – folytatta. – Például a klasszikus Pom pom meséitől Babar kalandján át egészen a Macskafogó első és második részét taglaló könyvekig. De az újnak számító külföldi Verdák című rajzfilmhez kapcsolódó kötet is szóba került, melyeket ki is lehetett kölcsönözni.