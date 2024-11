A zalaegerszegi postaépület udvarán rövid ünnepség keretében került átadásra 1960 nyarán két gépkocsi, melyeknek köszönhetően korszerű postaszolgálat kezdte meg működését a városban. A Zalai Hírlap természetesen beszámolt az új gépjárművek átadásáról: „Németh István, a postahivatal vezetője köszönte meg az igazgatóság támogatását és elmondta, mit jelent a városnak a két gépkocsi. – Eddig három lófogatos kocsi végezte a csomagok és az expressz küldemények házhoz szállítását. Egyszer járták végig a várost, mégis szinte az egész napjukat elvette. Ezután is egy alkalommal kézbesítünk naponta, de a gépkocsik sokkal gyorsabban rendeltetési helyükre juttatják majd a szállított csomagokat. A 7 köbméteres rakterű IFA két fordulóval még csúcsforgalom idején is kiüríti a tárolóhelyeket – mondotta. A kisebb, a 2,5 köbméter rakterű – ugyancsak IFA gyártmányú teherkocsi – az expressz küldemények továbbítását és a levelek begyűjtését végzik majd. Gyorsasága lehetővé teszi levélgyűjtő ládák elhelyezését a város távoleső pontjai, s így a kertváros is kap új levélszekrényt.”

Régi posta fényreklámmal, Szakony Attila fotója

Forrás: ZH-Archívum

Posta: egy egész nappal megrövidült a szállítási idő

Németh István a vidéki távolsági járatok beindításával kapcsolatban elmondta: „- Napjainkban még lovaskocsik, vagy gyalogos emberek szállítják ezekre a helyekre a küldeményeket a legközelebbi vasútállomásra. Ha a kocsi meglesz, délelőtt már kiviszi és elhozza az ott feladott csomagokat, vagy leveleket. Ezzel pontosan egy nappal megrövidül a szállítási idő. Nagy jelentősége van ennek még akkor is, ha csak a napi sajtót nézzük.” Zalaegerszeg utcáiról tehát eltűnnek a hagyományos lóvontatású postakocsik. Helyettük zárt gépkocsik közlekednek. A város fejlődésével együtt lépést tart a posta is… (Zalai Hírlap, 1960. augusztus 18.)