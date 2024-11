Csukás István 1956-ban 29 évesen a forradalom és szabadságharc aktív résztvevője volt, a Magyar Újságírók Szövetsége irodalmi szakosztályának tagjaként segített a hiteles hírek, információk gyűjtésében. Később a forradalmi eseményekre való reflektálást írásaiban is szerepeltette. Az 1957-es Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Kiállításon Csukás István írásaival nyertek díjat, amelyek között szerepelt az 1956-os forradalomról szóló "Az árnyék a falon" című novellája is. Csukás Istvánt talán a Pom Pom meséi írójaként ismerjük leginkább. Ki tudja, melyik fura név mögé melyik valóságos figurát kell képzelnünk. Ez persze a történteket ismerő felnőtteknek szóló rejtvény, a gyerekek csak úgy élvezik a mesét. Amit szombattól a zalaegerszegi Griff Bábszínház is játszik.

Vári Vivien, a Pom Pom meséi főszereplője a Griff Bábszínházban

Fotó: Pezzetta Umberto