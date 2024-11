A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 150 éves évfordulójához kapcsolódó iskolatörténeti kiállítás megnyitóján Czigány László igazgató köszöntötte a megjelenteket. Az 1875-megnyílt jogelőd, 1907-től polgári leányiskola típusú oktatási intézmény mai tanulóinak rövid műsora után Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere szólt az egybegyűltekhez, úgyis mint volt adys diák.

A polgári leányiskola jogutódjának iskolatörténeti kiállításmegnyitóján balról Erős Krisztina (a diákok mögött), dr. Kostyál László, Balaicz Zoltán, Czigány László (jobbról a bábun az iskolai sapka a jelvénnyel

Fotó: Pezzetta Umberto

Felidézte az 1985-1997 között itt töltött éveket, kiemelte a művészetek megismertetésére szánt egész napokat, amik máig hatóan formálták gondolkodását, hiszen neves egerszegi művésztanárokkal találkozhatott. Elmondta azt is, hogy már a nagymamája és az édesanyja is e falak között pallérozódott. Nagymamája a legendás igazgató, Grész Irma igazgatósága alatt volt a mai Ady kisdiákja. Megtudtuk, az iskolatörténeti tárlatnak otthont adó teremben érettségizett, a bizottságban ott ült a csütörtöki kiállításnyitón részt vevő dr. Kostyál László művészettörténész, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának tudományos igazgatója. Dr. Kostyál László az névadóról is beszélt, kitérve arra, hogy milyen kapcsolat lehetett Ady Endre és zalai művész kortársai (Kisfalud Stróbl Zsigmond, Udvardi Ignác Ödön képzőművész) között.

Polgári leányiskola, közismeret és háztartási ismeretek

Az iskola régi szárnya a zalaegerszegi belváros egyik legszebb épülete, amely kezdetben 8 tanteremmel és egy tornateremmel működött. A polgári leányiskola növendékei 10-14 éves koruk között közismereti tárgyakat, de háztartási ismereteket is tanultak az intézmény falai között. Az utolsó polgáristák 1948-ban ballagtak el, az iskola általános iskolává alakult. Minderről Erős Krisztina történész-muzeológus, a Göcseji Múzeum munkatársa beszélt a vendégek és a diákok előtt. A teremben régi padok, asztalok, oktatási szemléltető eszközök kaptak helyet, a falakon tablófotók emlékeztetnek a hajdan ide járó, itt tanító egerszegiekre. A tárgyakat a Göcseji Múzeum gyűjteménye bocsátotta rendelkezésre.

Balaicz Zoltán az iskolatörténeti kiállítás megnyitóján elmondta, 400 millió forintot tervez a zalaegerszegi önkormányzat az Ady-iskola régi szárnya fűtésrekonstrukciójára, amelyre hamarosan sor kerül. A felújítás után emléktáblát avatnak Grész Irma tiszteletére.