Vendégváró koktélt szolgált fel először a hat mesterpincér-jelölt: Borbély András, Lucz Sándor, Nagy Balázs, Vilman Krisztián, Zsupánek Miklós és Forgács Péter Krisztián. Ezt követte a négyfogásos menüsor a hozzá illő italokkal, végül a kávé. A kihúzott tétel alapján a vendégek előtt kellett például salátát és tatár beefsteaket keverni vagy húst szeletelni.

Salátás előétel készítése és felszolgálása volt az egyik feladat a pincérek mestervizsgáján. A hévízi Európa Fit Hotelből érkezett Forgács Péter Krisztián, mellette balra a háttérben a segédpincér, Khern Róbert

Fotó: Pezzetta Umberto

- A sikeres mestervizsga után ezek a pincérek példát mutatnak a fiataloknak, a kollégáknak, a vendégnek. A mesterpincér a szakmájának méltóságát mutatja meg, amiből nemcsak a diákoknak, hanem a munkahelyének is előnye származik – felelte érdeklődésünkre a kaposvári hotel étteremvezető Tamás István, aki mellett Börczi Balázs (Hotel Carbona, Hévíz) és Kiss György (ZszC VSZK, Keszthely) volt a vizsgabizottság tagja. - Szerintem egy jó felszolgáló ma is jó példakép lehet, ahogy a „főúr” a régi világban. Van presztízse ennek a szakmának, ahogy az öltözködésben, a viselkedésben, úgy a felszolgálás stílusában is. Egy jó vendégtéri szakember bevonzza a vendégeket.

A koktélokat szervírozza a pincérek mestervizsgáján Nagy Balázs, a háttérben a vizsgabizottság elnöke, Tamás István

Fotó: Pezzetta Umberto

Pincér, akinek jár a mester cím

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tavasszal indította a 220 órás képzést. A pincér mestervizsga első része kedden volt a Zalaegerszegi SZC Báthory István Technikumban, akkor díszterítés volt a feladat, és egy fiktív rendezvényt kellett lebonyolítani, szerdán pedig az elméleti résszel és a felszolgálással folytatták a vizsgát, felelte Bangó-Rodek Viktória stratégiai koordinátor.

- A szóbeli vizsgán pedagógiai és vállalkozásismereti kérdések is voltak, most pedig a gyakorlati részben a vendégek fogadásán túl különféle felszolgálási technikákat kell nekik megmutatniuk a kihúzott tételek alapján. A vizsgázók Zala különböző éttermeiből, szállodáiból érkeztek.

A ZVKIK kiemelten fontosnak tartja a mesterképzést, így a mostanit is szívesen támogatta a jelentkezők számára. A szakmák legmagasabb szintje, a mester cím a következő generációnak ugyancsak fontos, hiszen a kiválóan képzett szakembereknek fontos szerepe van az oktatásban.