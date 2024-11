– Aztán az ő koncepcióját más fejezi be, „bele is nyúl” egyes részletekbe, de a lényeg megmarad. Ennek a szobornak egy „kópiáját” láthatjuk most Hévízen, ami erősíti azt: kvalitásos tárgyak sorjáznak most nálunk, amelyek nemcsak Petőfi-relikviaként, hanem műalkotásként is figyelemre méltók – emelte ki Hermann Katalin.

Petőfi fehér lovon a Bem-Petőfi-körképen Fotó: Wikipedia

Legismertebb, legnépszerűbb

A különleges tárlatot dr. Téglás Gyula történész nyitotta meg, aki arról is beszélt: a Petőfi-kultusz ápolása minden korban fontos volt, s ma is az. Szerinte 1849, de leginkább a kiegyezés óta Magyarországon minden hatalom vállalni akarta a költőt, még azok is, amelyek ideológiai berendezkedése távol esett a szabadságharcos hős eszmeiségétől.

– Minden felmérés szerint ő a legismertebb, legnépszerűbb magyar költő idehaza, s ugyanez igaz külföldön is. Ennek oka az lehet, hogy ő – mindenfajta értelemben: – vállalható. A lírája nagyon sokrétű, számos irányzatban megnyilatkozott, ezért valamennyien találunk ízlésünkhöz, politikai meggyőződésünköz illeszkedő vonulatot. S persze nem elhanyagolható az iskolai oktatás szerepe sem, amelyben továbbra is nagy hangsúlyt kap Petőfi Sándor – vont rövid mérleget dr. Téglás Gyula.