Az aligai pártüdülőt 1949 óta üzemeltetették, már Rákosi Mátyás is előszeretettel vette igénybe. Az 1956-os magyar forradalmat és szabadságharcot követően a lepsényi honvédség vette át védelmét az időközben megszűnt ÁVH-tól. Az Aliga I. elnevezésű komplexumban üdülhettek az MSZMP és a KISZ apparátus tagjai, elő- és utószezonban pedig a SZOT által beutalt üzemi és hivatali dolgozók. Itt 400-500 fő is elfért, de hétvégente akár 600 nyaralót is elláttak. Zárt területnek számított az ún. Aliga II., amit a Belügyminisztérium Kormányőrségének fegyveres őrei védtek. Itt nyaraltak az MSZMP PB., KB. és KEB tagjai, hozzátartozóik és a külföldi testvérpártok prominensei. Kevésbé ismert tény, hogy ehhez az üdülőhelyhez nyolc kataszteri hold föld – szőlővel, gyümölccsel, zöldséggel – tartozott, melynek termésével élelmezték az itt üdülőket. További élelmiszerszállítmányokat Veszprémből hoztak, de Aliga II. esetében külföldi vendégek megjelenésékor az MSZMP KB Központi raktár volt a beszállító. Egy korabeli állambiztonsági jelentés szerint – biztos, ami biztos alapon – még a saját kádereiket is megfigyelték: „Jelenleg 6 fő hálózattal és 20 fő társadalmi és 4 fő hivatalos (nyáron 6 fő) kapcsolattal rendelkezünk.”

A többségnek a "balatoni hekk" és a lángos jutott, míg a pártüdülőkben nyugati, előkelő étkeket, minőségi alkoholokat szolgált fel a személyzet

Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Pártüdülők luxusa és egyszerű, olcsó nyaralások

Az arácsi üdülő – az egykori impozáns Brázay villában – egész évben üzemelt, az MSZMP PB tagok, KB titkárok és hozzátartozóik számára tartották fenn. Viszonylag kis, kertes üdülő volt: két családot tudtak benne elszállásolni, személyzettel és társadalmi megbízottakkal – azaz a beépített jelentésírókkal – rendelkezett. Ezt a kisebb üdülőt elsősorban Aczél György, Grósz Károly kedvelte.

A balatonföldvári MSZMP üdülő eredetileg a Balaton egyik legmodernebb szállójaként működő épület volt, Sellő néven. 1949-ben államosították, az állambiztonsági iratok szerint, mindenkit kártalanítottak… Mint ismeretes, ezek az államosítások is jogtalan vagyonelvételek voltak, a legtöbb esetben azonnal kiköltöztetéssel és a tulajdonos részéről feltétel nélküli átadással. Az épületet folyamatosan bővítették, a parkban presszó, ajándék- és ezermesterbolt is üzemelt. Szárazföldi részét kerítéssel zárták le, portaszolgálat is működött és csak engedéllyel vagy beutalóval lehetett bejutni. Szezonálisan üzemelt az MSZMP apparátus és a SZOT beutaltak számára, de téli hónapokban, ünnepekkor (karácsony, húsvét) pártiskolákat, leginkább „bulikat” tartottak bennük. A télen 85 fővel, nyáron 140 fővel dolgozó, közel 100 szobás komplexum ellátását Somogy megyéből és az MSZMP Központi raktárából biztosították és természetesen itt is működött (főleg a konyhán, az étteremben és a portán) a társadalmi megbízotti hálózat.