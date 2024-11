Naszádos Péter sajtótájékoztatóján elmondta, az elmúlt években képviselőként tartott a parkolás témájában „hévízi konzultációt”, sőt: aláírásokat is gyűjtött. A kampányban pedig megígérte: egy óra ingyenes lesz a Nagyparkolóban. Ezt most megszavazta a képviselő-testület – így sokak vágya, igénye hamarosan valósággá válik Hévízen.

Fotó: Péter B. Árpád

A testületi diskurzusból kiderült, mivel a rendszer negyedórákban számol, így a jövőben például másfél órás bevásárlás, séta, sütizés kapcsán csupán fél óra díját kell kifizetni. Aki egy órán belül marad: „szó nélkül” távozhat.

Egy órára ingyenes lesz a parkolás

A másik lakossági kérés ez ügyben az volt: adventkor se kelljen fizetni a parkolásért ezen a központi helyszínen. A mostani döntés ezt az igényt is teljesíti, hiszen a javaslatot egyhangúlag támogatta a testület.

– Úgy határoztunk: december 1-től jövő év január 4-ig ingyenes lesz a parkolás, január 5-től pedig díjmentessé tesszük az első órát a Nagyparkolóban. Ez egy újabb olyan ígéret, amit betartottam. A munkát pedig folytatjuk, a bérletekkel kapcsolatban várhatóan januárra születik meg az új koncepció – fogalmazott Naszádos Péter, hozzátéve: mindezt a kamara is jóváhagyta az egyeztetések során.

Naszádos Péter: December 1-től jövő év január 4-ig ingyenes lesz a parkolás Fotó: Péter B. Árpád

Német testvérvárosok

Hévíz polgármestere arról is beszélt, felélesztik kapcsolataikat Hévíz német testvérvárosaival. Ez ügyben már felvette a kapcsolatot a polgármesterekkel, sőt, minderről már cikkek is jelentek meg a külföldi sajtóban. Több levélváltás után pedig eljött a cselekvés ideje: a fürdőváros delegációja decemberben felkeresi Herbsteint és Pfungstadtot, s a remények szerint új alapokra helyezik a kapcsolatot. S Hévíz partnert keres Erdélyben is, ahogyan azt tervezték. Ez ügyben Naszádos Péter az elmúlt napokban sikeres egyeztetéseket folytatott.

Új ügyvezető

A városvezető leszögezte: átalakítások várhatók a cégstruktúrában, a HÉVÜZ Kft. élére például Halász Éva került, s az új parkolási rendet is az ő irányításával vezetik majd be. A városi tulajdonú társaság a jövőben nem csak ezért a területért felel majd: a további új feladatokról januárban dönt a testület.