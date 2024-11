A társadalmi munka az emberek jóindulatán múlik

A polgármester kiemelte, hogy nagyon szép dolog a társadalmi munka, főleg ahol van egy jó közösség, mint Tornyiszentmiklóson, de sajnos tudomásul kell venni, hogy az emberek többsége nagyon túlterhelt a mindennapi gondok elveszik az energiát, a kedvet az emberekből.

- Tornyiszentmiklóson kevés az olyan fiatal akik erővel, idővel rendelkeznének, ezért nincs már évek óta labdarúgó csapat sem, a 18-30 éves korosztály tagjai kevesen vannak. A társadalmi munkán résztvevők átlagéletkora 54 év volt. Mindenkinek kevés a szabadideje, s azt legszívesebben magára fordítaná. Köszönet jár azoknak, akik a településük fejlesztésére is szakítanak időt, eljöttek, mert látják, hogy hiába az önkormányzat, a polgármester erőfeszítései, lobbi tevékenysége, mindezek ellenére nem kaptunk támogatást.

Jelezte, hogy személyesen kisebb csalódásnak, kudarcnak éli meg, hogy több helyen is közösségi munkára hívják a lakosságot, s azt is látja, hogy csak annak a hívó szavára fog össze a közösség, akiről tudják, hogy mindent megtesz a fejlődésért. Végezetül azt is megfogalmazta, hogy az elmúlt években talán túlzottan is hozzászoktak ahhoz, hogy mondhatni folyamatos volt a fejlődés Tornyiszentmiklóson, minden évre jutott nyertes pályázat, elkészült beruházás átadása, most viszont megtorpanás észlelhető.