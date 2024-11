Olvasónk is így járt a minap, de a lélekjelenléte nem hagyta el, s romantikus, igazán természetközeli kalandját telefonjával rögzítette is – így az élmény örökké megmarad. Az őzike egyre közelebb jött – legyőzve minden félelmét s az ösztönét.

Az őzike szobra Egregyen. Egy római kori emlék adta az ihletet

Forrás: ZH

Őzike, a kis kíváncsi

A rögzített videó arról tanúskodik: a hévízi őzike kíváncsi, s bár ő nem Mátraalján, falu szélén (by: Fazekas Anna) él, hanem Zalában, de lélekjelenléte nem hagyja el, ha kétlábú lénnyel találkozik, akinek kezében nem puska van. Csak egy teló, mint ma már mindenkinek. Így, menekülés helyett a barátkozást választotta, persze a maga félős módján. Hasonló különleges találkozások egyébként elő-előfordulnak Magyarországon.

Szoborban is…

A gyermekeknek szóló klasszikus történetek egyik hazai sztárja közkedvelt Hévízen, olyannyira, hogy az Egregyi Múzeum előtti téren felállítottak egy őzszobrot, amely Farkas Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása. A köztéri alkotás „modelljét” pedig a kulturális intézményben őrzött aprócska figura jelentette – amelynek rendeltetéséről megoszlanak a szakértői vélemények: hajdan lehetett gyermekjáték, totemállat vagy éppen sírdísz is. Mindenesetre annyi tény: a római korból származik.

Veszélyes élmény is lehet

Dr. Lakics Andrea őrnagy, a Keszthelyi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója korábban elmondta: a térségben vannak gócpontok, ahol több vadbaleset is történt az elmúlt időszakban. Az egyik az úgynevezett dobogómajori háromszög, illetőleg az úsztatómajor Keszthely és Alsópáhok között, de ilyen veszélyes helyszín a Vonyarcvashegy és Balatongyörök közötti füves terület is, ahonnan nagyon gyorsan képesek kiugrani a vadak. E helyszíneken, de persze az erdősült Zala vármegyében szinte mindenütt érdemes óvatosan és figyelmesen közlekedni.

Persze, a szoborőz sehová sem ugrik, ám az alkotásról nemcsak a múlt, hanem a remélt jövő is eszünkbe juthat. S egy ősi rendőrszlogen: „… hogy mindenki hazaérjen”. Mi is, illetve az őzek s más vadak is.

Se szó, se beszéd

Azért akad még egy kérdés, mondjuk szegedi szemszögből: vajon őzik-e az őzike? Ez sajnos a hévízi véderdőben sem derült ki, mert a kis állat az ismerkedős másodpercek után se szó, se beszéd, sietve távozott…