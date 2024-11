– Egy ilyen családi kötelék ritka ajándék. Ez az ötgenerációs család nemcsak az egyének történetét, hanem generációk bölcsességét, erejét és álmát hordozza magában. A legidősebbektől, akik bölcsességükkel és tapasztalatukkal világítják meg az utat, a legfiatalabbakig, akik a jövő ígéretét hordozzák. Mindannyiukat egyetlen kötelék fűz össze: a család szeretete - hangsúlyozta dr. Vér Zsanett, Kisbucsa polgármestere, köszöntve a Pentáller, a Gál, a Kozma és a Doktor családot.

Az ötgenerációs család köszöntése: A képen a legifjabbak, Doktor Ádám, Doktorné dr. Kozma Alexandra a kis Emmával, akiknek dr. Vér Zsanett polgármester és Hegedűs Márta alpolgármester adja át az oklevelet

Fotó: Nyíri Fanni

Pentáller Béláné Ilonka néni 1931. május 29-én látta meg a napvilágot. Kisbucsán nőtt fel. Egy lánya született, Ibolya, aki két unokával – Betti és Szabolcs – ajándékozta meg. Nevelésükből boldogan vette ki részét. A családfa öt lány dédunokával gyarapodott. Bettinek három – Alexandra, Boglárka, Bianka –, és Szabolcsnak kettő – Regina és Rebeka – lánya született. Ilonka néni Betti lányainak nevelésében is szerepet vállalt. Az idő múlt, a dédunokák is felnőttek. Alexandra révén idén, 2024 júniusában ükunokája is megszületett: a kis Emmát is boldogan ölelheti magához.

Dr. Vér Zsanett polgármester és Hegedüs Márta alpolgármester az önkormányzat nevében emléklapot adott át az ötgenerációs családoknak, köztük Pentáller Béláné üknagymamának, azt kívánva, hogy összetartozásuk ereje még sok generáción át fennmaradjon.