- Levélben többször is kerestem a jegyzőt, és felhívtam a figyelmét arra, hogy neki nem feladata elbírálni a szerződés valódiságát, mindösszesen annyi a dolga, hogy felvegye a hagyatéki leltárt - mondta dr. Málly Vera ügyvéd, aki hozzátette: a jegyzővel nem sikerült dűlőre jutni, de érdekes módon dr. László Árpád ezidáig sehol nem kezdeményezte a szerződés érvénytelenítését.

A jegyző nem, a kormányhivatal reagált

Az ügy kapcsán mi is szerettünk volna beszélni dr. László Árpád jegyzővel, de egyetlen telefonhívásunkra sem reagált. A falu polgármesterét, Takács Zoltánt viszont elértük, aki készségesen azt ígérte, szól a jegyzőnek, de visszahívást azóta sem kaptunk a jegyzőtől. Természetesen ha dr. László Árpádnak lesz mondanivalója az ügy kapcsán, helyet és megjelenést biztosítunk számára.

Időközben Bogdán Rolandnak is elfogyott a türelme és panaszt tett a Zala Vármegyei Kormányhivatalnál. A hatóság gyorsan reagált, napok alatt megállapította dr. László Árpád mulasztását és utasította a jegyzőt, hogy készítse el a hagyatéki leltárt. A kormányhivatal egyúttal felhívta a jegyző figyelmét arra is, ha nem tesz eleget az utasításnak, akkor eljárási bírsággal sújtható, melynek legkisebb összege 10 ezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetében 500 ezer, míg jogi személy vagy szervezet esetében 1 millió forint. A kormányhivatal egyúttal arról is gondoskodott, hogy értesítse a területileg illetékes közjegyzőt is, aki - ha a jegyző továbbra sem végzi el a hagyatéki leltár összeállítását - átveszi a feladatot.

Bogdán Roland közel egy év után ismét bizakodó, mint mondta: a minap felvette vele a kapcsolatot a területileg illetékes közjegyző, így talán rövidesen nevére kerülhetnek a rá hagyott vagyonelemek.